Caen 3 extorsionadores de productores de limón en Michoacán

Detenidos Extorsionadores de productores de limón detenidos. (SSPC)

Fueron detenidos tres hombres vinculados a extorsiones contra productores de limón, uso de drones y artefactos explosivos.

Los agentes de seguridad, al desarrollar líneas de investigación sobre una célula delictiva generadora de violencia dedicada al manejo de drones, explosivos y extorsiones contra productores citrícola de la región, dieron seguimiento a tres sujetos e identificaron la localidad Cenobio Moreno en el municipio de Apatzingán como una de sus zonas de operación.

Con esta información, los efectivos implementaron diferentes dispositivos de seguridad y al realizar recorridos de vigilancia ubicaron a los sujetos objeto de investigación, por lo que les marcaron el alto.