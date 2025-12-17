¿Cuántos celulares puedes tener a tu nombre? El nuevo límite de registro en México

El registro será obligatorio a partir de 2026 y establece límites, plazos y sanciones para los usuarios

La nueva normativa establece cuántas líneas telefónicas podrá tener cada persona, los tiempos para cumplir con el registro y las consecuencias en caso de no hacerlo.

El registro de teléfonos celulares en México será un requisito obligatorio para todos los usuarios, ya que cada número deberá quedar vinculado a una persona plenamente identificada. Esta disposición fue avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y ya fue publicada de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se especifican fechas, obligaciones y alcances tanto para los usuarios como para las empresas de telefonía.

¿En qué consiste el registro de celulares?

El registro de líneas móviles es un procedimiento mediante el cual la compañía telefónica verifica que un número esté asociado a una persona real. Actualmente, muchas líneas se adquieren sin que exista claridad sobre quién las utiliza; con la nueva regulación, cada número tendrá un responsable identificado.

La medida no implica la revisión de llamadas ni mensajes por parte del gobierno, sino únicamente la identificación del titular de cada línea. Empresas como Telcel, AT&T y Movistar serán las responsables de llevar a cabo este proceso.

Límite de líneas por persona

La ley establece que una persona física podrá registrar hasta un máximo de 10 líneas telefónicas. Este tope aplica sin importar si los números pertenecen a distintas compañías, ya que el límite es general y no por operador. Incluso, las empresas podrán autorizar menos líneas si así lo consideran; las 10 líneas representan el máximo permitido.

¿Quiénes pueden registrar más de 10 líneas?

Las personas morales y quienes realizan actividades empresariales de manera formal no estarán sujetas a este límite. Esto incluye negocios, repartidores, call centers u otras actividades que requieren múltiples líneas telefónicas. Para acceder a este beneficio, será necesario presentar una constancia de situación fiscal emitida por el SAT; de lo contrario, el usuario será considerado como persona física.

Fecha de inicio del registro obligatorio

El registro de celulares entrará en vigor el 9 de enero de 2026. A partir de ese día, todas las líneas —tanto nuevas como existentes— deberán estar registradas para seguir operando con normalidad. Las compañías telefónicas notificarán con anticipación a los usuarios para evitar suspensiones.

¿Cómo se realizará el registro?

El trámite podrá hacerse de dos maneras: de forma presencial en centros de atención al cliente o a través de plataformas digitales, como la página web o la aplicación de cada empresa. Las operadoras deberán publicar instrucciones claras para facilitar el proceso.

Las personas físicas deberán presentar una identificación oficial (INE o pasaporte) y la CURP. En el caso de empresas o personas con actividad empresarial, será necesario contar con el RFC y la constancia de situación fiscal.

Plazo para completar el registro

Una vez que el sistema esté en funcionamiento, los usuarios contarán con aproximadamente 129 días para registrar sus líneas. Si el trámite no se realiza dentro de ese periodo, la empresa podrá suspender el servicio, permitiendo únicamente llamadas de emergencia.

Cambio de compañía o pérdida del celular

Si el usuario decide cambiar de operador, podrá desvincular su línea sin inconvenientes. En casos de robo o extravío del teléfono, también será posible reportar la situación y desligar el número del titular. Esto busca evitar el uso indebido de las líneas para fraudes u otros delitos, y las compañías estarán obligadas a brindar apoyo en estos casos.