Cuida tus ojos estas fiestas navideñas de las luces LED de alta intensidad

Cuidado con la pirotecnia la noche de este 15 de septiembre En la noche mexicana, es cuando mayor demanda se registra en los servicios médicos de urgencias por choques automovilísticos, intoxicaciones y quemaduras con pirotecnia. El llamado es al autocuidado

Aunque el uso de la pirotecnia tradicional sigue siendo la principal causa de responsable de daños visuales, desde el año pasado se ha comenzado a registrar un incremento en el uso de nuevas fuentes para celebrar en las fiestas navideñas como son las luces LED de alta intensidad, punteros láser recreativos y dispositivos digitales usados para sustituir los fuegos artificiales.

Al respecto, la doctora Itzel Aguilar, adscrita de la especialidad de córnea en el hospital de la ceguera APEC, advirtió que “hoy no solo vemos quemaduras oculares por pirotecnia; también atendemos casos de lesiones por dispositivos digitales. El problema se agrava porque muchos de estos productos se comercializan sin certificación”.

En este sentido, es importante destacar que los traumas oculares requieren atención médica urgente, por lo que es importante reconocer sus síntomas aún si la lesión no parece grave a primera vista, y es crítico no intentar tratar una lesión grave desde casa.

Asimismo, resaltó que el uso de fuegos artificiales tradicionales causa más de 34 mil lesiones en los ojos, la mayoría producidas durante las celebraciones de Año Nuevo y fiestas decembrinas. Sumado a estos riesgos, en la actualidad, el uso de dispositivos digitales, los cuales pueden generar lesiones menos evidentes, pero igualmente dañinas.

Al respecto, señaló que entre estas amenazas latentes se encuentran la fototoxicidad retinal asociada a la exposición prolongada a luces LED potentes, las quemaduras leves o moderadas en la córnea o la conjuntiva producidas por láseres recreativos, y los accidentes mecánicos derivados de caídas de drones utilizados como entretenimiento en reuniones familiares.

Estas situaciones, enfatizó, reflejan la necesidad de promover prácticas más seguras y una mayor conciencia sobre los riesgos oculares durante las celebraciones, ya que con base en reportes recientes, casi el 30% de las atenciones por molestias visuales durante las fiestas decembrinas de 2024 estuvieron relacionadas con luces artificiales no explosivas, una tendencia que continúa al alza en 2025.

Estos dispositivos suelen parecer inofensivos, pero pueden afectar seriamente los ojos, especialmente de los niños, quienes tienden a mirar fijamente las luces o jugar acercándolas al rostro.

La especialista resaltó que las fiestas decembrinas pueden disfrutarse sin riesgos, con acciones sencillas como reemplazar la pirotecnia explosiva por actividades seguras es un avance, pero es necesario comprender que las alternativas digitales también requieren precaución y uso responsable, como usar este tipo de dispositivos siempre bajo la vigilancia de un adulta, evitar dirigirse pirotecnia o luces directamente a los ojos, usar productos certificados y con indicaciones claras, así como optar por disfrutar de espectáculos profesionales, ya sean pirotécnicos o digitales.