Días contados; impulsa Morena desaparición de Oples en reforma electoral del próximo año

Los Organismos Electorales Locales (OPLE) tienen los días contados OPLE Veracruz (La Crónica de Hoy)

Morena va por la desaparición de los 32 Oples (institutos electorales locales) en el marco de la Reforma electoral que se busca aprobar en el próximo periodo ordinario que arranca en febrero próximo al igual que reducir a la mitad las prerrogativas, es decir los recursos que reciben los partidos y el número de legisladores plurinominales

. A poco más de un año de las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, Morena y sus bancadas en el Senado y Cámara de Diputados perfilan desaparecer los Oples que hasta ahora se encargan de la organización de las elecciones locales y que sea el INE quien asuma esa tarea.

“Si tú ya tienes un INE que tiene personal capacitado, que tiene materiales, que tiene mucha experiencia, ¿por qué no utilizar esa experiencia no solo para las elecciones federales, sino también para las elecciones locales?”, cuestionó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

La dirigente morenista consideró que no debe haber duplicidad de labores ni del gasto que implica organizar las elecciones en los estados por lo cual se perfila desaparecerlos en la reforma electoral que se aprobará a principios del 2026.

“Que no sea una duplicidad de gasto, porque al final lo que nosotros siempre hemos planteado es que hay que gobernar con austeridad”, aseveró

De gira por Coahuila, Alcalde también consideró importante revisar todo el tema de los legisladores plurinominales así como el financiamiento a los partidos.

“Es importante, uno, que revisemos bien todo el tema de los plurinominales, no para eliminarlos, pero sí para que no se vuelva una protección solo de fueros, quitar los fueros, incluso nosotros como el partido político que más recursos recibe, hemos venido planteando que se reduzca a la mitad el presupuesto de los partidos políticos, es mucho lo que reciben los partidos políticos, y podemos reducirlo para que haya más recursos para los programas”, explicó

Los Organismos Electorales Locales (OPL) cumplen funciones clave en la democracia: además de encargarse de las elecciones para cargos estatales y municipales, cuentan con un conocimiento detallado de la geografía y las dinámicas electorales locales.

Entre los principales retos de los OPL están la gestión presupuestal, y la contratación y capacitación de personal eventual para las jornadas electorales.

El sistema electoral mexicano se compone por la autoridad rectora que es el INE y lo Oples -que se encargan de las elecciones locales desde gubernaturas, elecciones de congresos locales, y últimamente de las elecciones del Poder Judicial.

Ambas instituciones trabajan en conjunto en todo el proceso, desde el diseño del calendario de trabajo hasta el cómputo y publicación de los resultados electorales