La guerra del huachicol: así nació el Cártel de Santa Rosa de Lima FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM (Secretarías de Estado)

Con orígenes que se remontan al 2014, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) toma su nombre de la comunidad de Santa Rosa de Lima, ubicada en el estado de Guanajuato, de donde eran originarios sus miembros fundadores.

El CSRL se ha dedicado principalmente al robo de combustible y petróleo, conocido como huachicol. Esta actividad desató una intensa batalla territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el objetivo de disputarse el control del mercado ilícito de hidrocarburos.

En su enfrentamiento con el CJNG, el CSRL se ha aliado con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Además del robo de combustible, la organización criminal está involucrada en el tráfico de drogas, incluyendo el traslado de heroína a Estados Unidos.

José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, figuraba entre los criminales más buscados de México antes de su detención en 2020.

La guerra por el huachicol que convirtió a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México

El inicio de este guerra abierta data desde octubre de 2017, mes en el que “El Marro” publicó un video en el que aseguraría sacar a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, de Guanajuato.

“Los vamos a sacar a la mie*** de aquí, hijos de su pu** madre. Cuando quieran aquí estamos”, se le escucha decir a Yépez en la grabación, momentos antes de que más de una decena de hombres fuertemente armados detonaran sus armas de fuego.

Este violento conflicto ha supuesto un incremento exponencial de violencia y homicidios en Guanajuato, estado que actualmente se encuentra entre los más peligrosos del país.

Desde prisión, el líder del CSRL sigue operando

Actualmente “El Marro” enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, extracción ilegal de combustible y tentativa de homicidio.

A pesar de estar encarcelado continúa activo, mandando instrucciones y órdenes a sus colaboradores desde prisión, a través de abogados y familiares.