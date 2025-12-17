¿Mediación de México en conflicto Venezuela-EE.UU?: mejor reactivar a la ONU: Laura Itzel Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo llama a la ONU a asumir un papel más activo en los conflictos globales (AS)

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abriera la posibilidad de una eventual mediación de México en la crisis Venezuela –Estados Unidos, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez consideró que más bien se requiere reactivar el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que adopte una posición más firme en este conflicto que ha escalado y se respete la libre determinación de las naciones.

“No. Yo estoy de acuerdo con que haya ahora sí que un respeto a las distintas naciones. Esto es lo que yo diría”, estableció

Este miércoles, la presidenta , Claudia Sheinbaum refrendó la disposición de México para participar en un proceso de diálogo de mediación en la crisis entre Estados Unidos (EU) y Venezuela, si así lo consideran las partes involucradas, pidió a la ONU asumir su papel para evitar que el conflicto escale.

“Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación o de reunión si así lo consideran las partes. Las partes tendrían que proponernos, y si no, buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, aseveró

En este contexto, la mandataria solicitó a los 430 mexicanos residentes en Venezuela y a los 20 en tránsito mantenerse en contacto permanente con la embajada mexicana.

-- ¿Coincide con la presidenta de que México podría ser mediador en este conflicto con Venezuela y EE. UU?

--Yo creo que lo que es importante, desde luego es reactivar a la ONU y que haya respeto a las decisiones que se tomen, estableció la presidenta de Senado.

Castillo Juárez recalcó que se debe exigir a la ONU tener un papel más activo para desactivar los conflictos globales sobre todo los que han escalado a fin de promover el diálogo y solucionar los problemas entre naciones.

“Po eso es importante que asuma su papel y que se promueva este diálogo entre las naciones y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, insistió

Recordó que México siempre ha luchado por la paz, mundial y ese sería nuestro punto más importante.

En ese sentido llamó a la ONU en el marco de su 80 aniversario a que adopte r una posición más firme a nivel internacional para lograr los acuerdos de paz entre naciones en conflicto.

“Nosotros pensamos que es fundamental, desde luego, que haya diálogo, y estamos por la autodeterminación de los pueblos, por la paz, por el respeto a cada una de las naciones y por el respeto a los derechos humanos”, estableció

Estas declaraciones se dan luego de que se confirmara una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en medio de un clima de alta tensión bilateral.

El mandatario estadounidense anunció un bloqueo contra Venezuela y la confiscación de barcos que transporten petróleo.