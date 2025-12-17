México lanza su Plan Oceánico Sostenible (Fotografía Cortesía)

México se convierte en uno de los primeros países en contar con un instrumento integral de planificación oceánica al publicar en el Diario Oficial de la Federación, el instrumento, formalmente denominado Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México.

Este documento se convertirá en el principal instrumento de planificación nacional que guiará la política pública del país para la gestión integral de mares y costas, traduciendo compromisos internacionales en acciones concretas medibles y coordinadas, alineadas con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal.

La adopción del Plan Oceánico Sostenible deriva de la adhesión de México al Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, iniciativa multilateral integrada por 19 países líderes que se comprometieron a gestionar de manera sostenible el 100% de sus áreas marinas.

Este plan, tras dos años de trabajo, integra temas estratégicos como la pesca y acuacultura sostenibles, el turismo azul, la conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros, y el fortalecimiento de la ciencia y el conocimiento oceánico, estructurados en 6 objetivos, 17 estrategias y 91 líneas de acción, con metas claras y horizonte temporal definido.

Con esto, el país reconoce el papel fundamental del océano para la protección ambiental, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.