PAN va contra ‘ley gobernadora’ en San Luis Potosí; “lleva dedicatoria por gubernatura en 2027″

CDMX — Aunque el PAN “impulsa la igualdad sustantiva”, lo cierto es que la “ley gobernadora” (también conocida como ‘ley esposa’) lleva dedicatoria contra alcalde de San Luis Potosí, y su enorme posibilidad de llegar al gobierno del estado, y por eso analizamos recurrir a la acción de inconstitucionalidad contra esa reforma, anunció la senadora Verónica Rodríguez.

Al concluir la sesión permanente del Congreso de la Unión, la legisladora panista explicó que luego de que se aprobó en el Congreso potosino la ‘ley gobernadora’ en Acción Nacional se ha estado analizando, desde el Comité Directivo Estatal junto con el Comité Ejecutivo Nacional, la viabilidad de presentar la acción de inconstitucionalidad sobre esta ley.

“Si bien es cierto Acción Nacional históricamente ha estado apoyando y respaldando al empoderamiento femenino, y por supuesto que estamos de acuerdo en que las mujeres tomemos decisiones en los lugares más importantes y relevantes de la política mexicana, también es cierto que somos un partido que defiende los derechos político-electorales de hombres y mujeres siempre en una igualdad sustantiva en la que nos permita a todas y todos competir.

“San Luis Potosí tiene una enorme posibilidad de tener un buen gobierno, un gobierno humanista. Acción Nacional hoy tiene una gran oportunidad de poder gobernar San Luis Potosí. Creemos que esta ley lleva dedicatoria para nosotros porque, para nadie es secreto, hemos visto en el alcalde reelecto esa enorme posibilidad de abanderar las siglas de Acción Nacional y llegar al gobierno del estado de San Luis Potosí”, aseguró Verónica Rodríguez.