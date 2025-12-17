Pensión IMSS Ley 73: ¿De cuánto será el aumento para jubilados en enero 2026?

¿De cuánto será el aumento para jubilados en enero 2026?

Los jubilados del IMSS que se pensionaron bajo el régimen de la Ley 73 esperan el ajuste anual que se aplica a sus pagos al inicio de 2026. Este incremento tiene como objetivo compensar los efectos de la inflación y los cambios en el salario mínimo, factores clave que influyen en el monto que reciben los pensionados.

¿De cuánto será el aumento?

Aunque el IMSS aún no ha publicado cifras oficiales, estimaciones preliminares señalan que el aumento podría rondar entre 12 y 13%, especialmente para quienes reciben la pensión mínima garantizada. Con ello, el pago mensual podría pasar de alrededor de 9 mil 400 pesos a un rango aproximado de 10 mil 300 a 10 mil 700 pesos.

El ajuste generalmente se refleja en los primeros meses del año. En algunos casos, el aumento puede verse desde el pago de enero, aunque tradicionalmente se confirma una vez que se oficializan los datos de inflación y salario mínimo, lo que suele ocurrir a inicios del año.

El cálculo del incremento se basa principalmente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la inflación, así como en el aumento al salario mínimo, el cual impacta directamente en la pensión mínima que garantiza la ley.

Este beneficio aplica únicamente para quienes cotizaron ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 73. Para este sector de jubilados, el ajuste representa un apoyo importante para mantener su poder adquisitivo frente al aumento en el costo de vida.