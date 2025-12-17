Por redadas, campo y construcción en EU pierden mano de obra mexicana

Sector de la construcción en Estados Unidos, afecado por falta de mano de obra

Desempleo en EU por redadas — Tras 11 meses de la inhumana política antiinmigrante de Donald Trump, esto ha derivado en la pérdida de 1.2 millones de empleos de la comunidad migrante en sectores como la agricultura y la construcción, donde 140,000 fuentes laborales ocupadas por mexicanos en ambos sectores se perdieron, aunque las cifras podrían ser mayores.

Reportes de la Current Population Survey (CPS), que es una encuesta que se realiza en los hogares estadounidenses y que recaba la Oficina de Censos de Estados Unidos, hasta mayo pasado reportaba que 132,000 migrantes mexicanos, en su mayoría sin papeles, habrían perdido sus empleos en sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería, restaurantes y servicios, pero dada la situación de política antiinmigrante activa, la cifra de fuentes laborales perdidas superaría en octubre los 140,000.

Organizaciones defensoras de los migrantes y autoridades del estado de California señalan que miles de trabajadores agrícolas mexicanos representan una importante fuerza laboral en el campo, con más del 60% de la mano de obra para el cultivo de frutas y verduras como fresas, aguacates y apio, siendo la mayoría de sus trabajadores originarios Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Algunos migrantes mexicanos cuentan con la visa temporal H-2A, pero otro tanto mayor está con estatus de indocumentados, según destaca un reporte de la cadena británica BBC.

AFECTACIONES

El Buró de Estadísticas Laborales de EU informó en los primeros días de diciembre de 2025 que al menos 1.2 millones de trabajadores desaparecieron de la fuerza laboral en el país desde enero pasado a la fecha, y a través de un análisis destaca las afectaciones económicas que está causando la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

Asimismo, un estudio realizado por Economic Insights and Research Consulting y titulado “Señales de advertencia sobre los daños económicos causados por las deportaciones”, subraya que el mayor impacto en el abandono de los empleos lo presenta el sector agrícola, donde la fuerza laboral presentó una caída del 6.5% entre marzo y julio de 2025, lo que echó por tierra dos años de crecimiento en el sector.

Las deportaciones no cesan en Estados Unidos

El análisis destaca que las redadas contra la comunidad migrante y dirigida de manera directa contra los trabajadores del campo y de las granjas han impactado en precios de verduras frescas que han subido a una tasa anual superior al 8 % y de la carne a un 7 % anual.

El reporte resalta que los principales daños económicos que han provocado las deportaciones masivas de migrantes que formaban parte de la fuerza laboral en general, no sólo es para el campo, ya que la grave escasez de mano de obra en sectores clave está golpeando la reducción del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento de los precios (inflación) y la pérdida de ingresos fiscales.

El análisis apunta también que la escasez de trabajadores en industrias vitales como la hostelería y servicios de limpieza ha impactado de manera desproporcionada, ya que esto podría derivar en una baja producción y hasta en el cierre de negocios.

Otro factor que destaca el reporte es el aumento de la inflación y los precios al consumidor, lo que generará un incremento en los costos operativos para las empresas, lo que representará un aumento en los precios de bienes y servicios.

Sector agrìcola en EU ya siente sus afectaciones debido a la mano de obra mexicana (IPS Noticias)

AGRICULTORES AZTECAS

Las zonas principales de trabajo de los connacionales en California se ubican en El Valle de San Joaquín y el Valle Central de California, donde laboran en los cultivos: Zarzamora, fresa, uva, tomate, chile, nuez, durazno, lechuga, zanahoria y algodón, entre otros.

Los mexicanos se han destacado por trabajar en el campo de California, Florida, Texas, Washington, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Nueva York, entre otros con agricultura intensiva, siendo California el líder histórico y donde la mano de obra azteca es crucial, especialmente en el Valle Central, aunque la presencia es fuerte en todo el país, particularmente en el campo de la costa oeste y sur.

Además de California, donde la mano de obra mexicana es clave para la producción y cultivo de frutas y verduras en EU, también hay presencia de connacionales en los campos de estados como Florida, Texas, Washington, Georgia, Arizona y Carolina del Norte, entre otros.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado la mano de obra de los agricultores mexicanos, por ser esenciales para la producción agrícola en Estados Unidos, principalmente en California, donde se cultivan frutas y verduras en el Valle Central.

En Florida la fuerza laboral mexicana tiene importante presencia en el cultivo de cítricos y vegetales; en Texas cultivan cebollas, repollo, pimientos, espinacas, entre otros; en Washington cultivan frutas y vegetales; en Georgia se producen duraznos, arándanos, cebollas, pimientos, tomates, pepinos, cacahuetes y sandías.

Otros estados con presencia de los agrícolas mexicano son Arizona, Carolina del Norte, Nueva York, Michigan y Luisiana.

Frente a los daños que han causado las redadas contra los migrantes que laboran en el campo y para minimizar las afectaciones por la falta de mano de obra, el presidente Donald Trump anunció un paquete de ayuda por 11,000 millones de dólares en pagos únicos, como parte de un nuevo programa administrado por el Departamento de Agricultura.

CONSTRUCCIÓN

En lo que respecta al sector de la construcción, donde también la mano de obra mexicana es clave, no existen cifras oficiales de cuántos connacionales trabajan en el ramo, dado que la mayoría, por su condición de indocumentados, se mantienen anónimos o incluso recurren a identidades falsas, pero se sabe por familiares y amigos que han dejado sus empleos en la construcción por temor a las redadas migratorias y a un clima de incertidumbre, lo que se suma a las ausencias de migrantes de otras naciones, lo que ha causado alrma en el sector ante la escasez de mano de obra.

Organizaciones como Workers Defense Project (Defensa del Trabajador), con sede en Texas y ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), reconocen que la industria de la construcción en EU depende en gran medida de la mano de obra migrante, donde la presencia mexicana ha sido esencial, pues uno de cada cuatro trabajadores no es estadounidense, por lo que con las redadas y ausencias laborales está provocando retrasos en los proyectos, aumentando los costos y generando pérdidas económicas importantes.

Frente a esta situación que no se le ve un freno en el corto plazo, propietarios de empresas constructoras advierten que de continuar esta situación, la falta de mano de obra llevará al colapso en el sector, lo que podría derivar en cierres de proyectos o de empresas.

La Crònica de Hoy 2025