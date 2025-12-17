Se instala la nueva Secretaría Técnica para la Planeación de la Educación Superior

nueva Secretaría Técnica para la Planeación de la Educación Superior Los secretarios de Educación, Mario Delgado y de Ciencias, Humanidades, Rosaura Ruiz, instalaron la nueva Secretaría Técnica para la Planeación de la Educación Superior, con la que se integrarán los tres subsistemas de la educación superior: universitario, tecnológico y politécnico e instituciones formadoras de docentes

Los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP), y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Mario Delgado Carrillo y Rosaura Ruíz Gutiérrez, respectivamente, encabezaron la instalación de la nueva Secretaría Técnica del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Escoepes).

Ambos funcionarios destacaron la coordinación y el trabajo conjunto del Gobierno de México con rectoras, rectores y autoridades educativas de todo el país para el fortalecimiento de la educación superior.

En el marco de la Decimoctava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), Delgado Carrillo enfatizó que la educación es la piedra angular para construir la paz, reducir desigualdades y erradicar la violencia, en congruencia con la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien concibe el acceso a los servicios educativos como un derecho humano que se garantiza mediante el diálogo, la articulación institucional y la participación plural de las comunidades educativas.

Asimismo, explicó que el Conaces integra a los tres subsistemas de la educación superior: universitario, tecnológico y politécnico, y a las instituciones formadoras de docentes, lo que permite una visión nacional y regional para coordinar esfuerzos, evitar la fragmentación y diseñar políticas públicas con base en evidencia, diagnósticos y buenas prácticas compartidas.

Para encabezar la nueva Secretaría Técnica del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, designó al subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo, Daniel Fragoso Torres, para fortalecer la articulación entre la Federación, entidades federativas y las instituciones de educación superior.

En presencia de rectoras y rectores, el secretario Delgado Carrillo destacó la elaboración del Programa Nacional de Educación Superior (Prones), así como el lanzamiento de la plataforma SaberesMX , con el curso “Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones”, en un contexto en el que se estima que desaparecerán 91 millones de empleos y surgirán 170 millones nuevos, lo que reafirma el compromiso de la dependencia a su cargo con un sistema de educación superior innovador, inclusivo y pertinente para el desarrollo, la paz y la soberanía de México.

A su vez, la secretaria Ruiz Gutiérrez resaltó que los sistemas de educación y de ciencia, humanidades y tecnología mantienen hoy una articulación histórica, lo que ha permitido impulsar de manera conjunta programas estratégicos como las becas de posgrado, la plataforma SaberesMX y acciones para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas desde la educación básica. “Este trabajo conjunto entre la Secihti y la SEP, estoy segura, dará resultados muy importantes para los sectores que encabezamos”, afirmó.

Enfatizó que dicha articulación es indispensable, ya que, sin el sistema educativo y las instituciones de educación superior, las acciones de la Secihti carecerían de sentido, dada su relevancia para el impulso a la investigación y la generación de conocimiento desde la academia.

Durante la sesión se informó que se aprobará el Programa de Trabajo 2025–2026 y se instalarán 12 comisiones para su implementación y se presentarán avances en materia de actualización curricular, aprendizaje digital y microcredenciales, con el objetivo de modernizar la oferta educativa y alinearla con el Plan México, desde un enfoque humanista y científico.

La titular de la Secihti destacó también acciones orientadas a consolidar esta integración, como la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia, cuyo objetivo es despertar vocaciones científicas en todo el país mediante experiencias abiertas, colaborativas y participativas.