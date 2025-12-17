Sheinbaum alista entrega gratuita de libros en el Zócalo; también se distribuirán en otros países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alista la entrega gratuita de libros de la colección “25 para el 25”, dirigida a jóvenes de 15 a 30 años, la cual se realizará este miércoles a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para fomentar la lectura y el acceso a la cultura.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de diciembre, desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que la colección está integrada por autores y autoras de América Latina, con obras representativas del Boom Latinoamericano, y adelantó que se analiza la posibilidad de impulsar una colección conformada exclusivamente por autoras.

Sheinbaum explicó que la distribución será completamente gratuita y que, de manera simultánea, la entrega de libros se realizará en otras ciudades de América Latina, como parte de un esfuerzo regional para acercar la literatura a las juventudes.

“Se invitó a jóvenes, van a ser mujeres y hombres jóvenes, y va a ser una distribución gratuita. Al mismo tiempo se hará en otros países de América Latina”, señaló la presidenta.

Entre las y los autores que forman parte de la colección “25 para el 25” se encuentran figuras emblemáticas de la literatura latinoamericana como Juan Gelman, Julio Cortázar, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonnet, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Alaíde Foppa, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor y Fabrizio Mejía, entre otros.

¿Qué autoras podrían formar parte de la colección de sólo mujeres que sugiere la presidenta? Si bien se han enfocado en promover los libros escritos en el boom latinoamericano, hay mucha más literatura que explorar en la actualidad, por lo que una lista de nombres femeninos que la mandataria podría considerar son: Elisa Díaz Castelo, Dolores Reyes, Laura Baeza, Dahlia de La Cerda, Natalia Toledo, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Samanta Schweblin, Andrea Chapela, Fernanda Trías, Gabriela Cabezón Cámara, Diamela Eltit, Lorena Salazar Masso, Yásnaya Aguilar, Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza, Camila Sosa, Elaine Vilar, Olivia Teroba, Clyo Mendoza, Guadalupe Nettel, Socorro Venegas, Liliana Blum y Daniela Tarazona.