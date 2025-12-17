Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica (@QueCosaNoticias/x)

La presidenta Claudia Sheinbaum desingnó este miércoles a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo, sustetuyendo a Ernestina Godoy Ramos.

Godoy Ramos fue nombrada titular de la la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, luego de que Sheinbaum le ofreciera hacerse cargo de una embajada de un “país amigo”.

Hasta ahora, Damián Peralta se había desempeñado como subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según indicó un comunicado.

En dicho cargo, la funcionaria estuvo al frente “de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos”, agregó el escrito.

Previamente, fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), puesto que ocupó durante cuatro años, desde diciembre de 2018.

En el mismo periodo, fue secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), “desde donde impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral, la transversalización de derechos y el fortalecimiento institucional”.

Asimismo, fue secretaria particular de la mandataria durante su primer año como jefa de Gobierno de la CDMX (2018-2023).