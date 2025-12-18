Arriba desde EU primera caravana de connacionales para fiestas de Navidad y Año Nuevo

Miles de connacionales comenzaron su arribo a México parapasar las fiestas navideñas (Especial)

Fiestas decembrinas — Más de 3,000 mexicanos con residencia legal en Estados Unidos comenzaron su arribo a Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, procedentes de Estados Unidos, para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familias, por lo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), estima que en las próximas horas o días serán perceptibles las caravanas de miles de vehículos con connacionales que regresan a su tierra, por lo que les insta a denunciar extorsiones, abusos de las autoridades o si son víctimas de algún delito en su travesía por el país.

La dependencia comunicó que el "Operativo Especial de Invierno 2025 del Programa Héroes Paisanos" está activo desde los últimos días de noviembre pasado y hasta la primera quincena de enero del 2026 y en el que participan 40 dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal.

La Federación refiere que el retorno temporal de connacionales por las fiestas decembrinas inyectará capital y remesas importantes para la economía nacional en el cierre del año, mientras que en algunas regiones de Estados Unidos la padecen por la falta de mano de obra derivado de la cacería de migrantes desatada por la administración.

COAHUILA

A partir de este 17 de diciembre las principales carreteras de Coahuila registran el ingreso de miles de mexicanos que regresan desde Estados Unidos para celebrar la Navidad con sus familias. Reportes del gobierno estatal destacan que unos 3,100 vehículos y más de 12,400 personas cruzarán por rutas clave durante el día en una operación coordinada que busca asegurar un tránsito ordenado y seguro.

Este año se espera que el flujo de viajeros en Coahuila supere las cifras de temporadas anteriores, en un contexto donde la movilidad internacional y el turismo interno cobran mayor relevancia.

Ante el arribo de connacionales a territorio coahuilense, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, advirtió que cualquier elemento de seguridad que sea sorprendido cometiendo algún delitos en contra de paisanos durante el actual periodo decembrino será dado de baja de manera inmediata.

La declaración se dio tras cuestionamientos sobre las quejas difundidas respecto al actuar de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila.

TAMAULIPAS

Por su parte, el gobierno tamaulipeco informó este miércoles que en el marco de las fiestas decembrinas, cientos de connacionales que residen en EU ya comenzaron a llegar a la entidad y se ha detectado que en este primer día han ingresado a México más de 4 mil vehículos a través del municipio de Nuevo Laredo, en el cual, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene activo el Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025.

Entre las acciones que ya se pusieron en marcha destacan la presencia de la Guardia Estatal en este operativo para vigilar y acompañar las caravanas de paisanos, vigilancia permanente en las rutas más transitadas de la ciudad y en los límites con el estado de Nuevo León, así como asistencia ante fallas mecánicas.

NUEVO LEÓN

Para su arribo a Nuevo León, autoridades federales y estatales se coordinan con organizaciones como Migrantes Unidos en Caravana AC para contar con asistencia de la Guardia Nacional, los Ángeles Verdes y las policías estatales para llegar a lo diferentes destinos en los estados del país.

Los principales puntos de llegada de los migrantes que proceden de California, Colorado, Oklahoma, Illinois, Indiana, Tennessee, Georgia, Florida y Carolina del Norte llegarán a Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Puebla, entre otros estados.

