Metro CDMX: ¿subirá de precio el boleto en 2026?

¿Habrá aumento en el Metro para 2026?

Con las recientes remodelaciones en las líneas 1 y 3, la ciudadanía se pregunta si para el próximo año habrá un aumento en la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.





¿Habrá un incremento en la tarifa del Metro para 2026?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el pasado 14 de diciembre que no habrá aumento en la tarifa actual de cinco pesos del Metro de la Ciudad de México.

El Metro continúa siendo uno de los principales medios de transporte, no solo para los capitalinos, sino también para los habitantes de toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre del presente año el Metro de la capital del país trasladó a aproximadamente 296 millones de usuarios.

Incluso con las remodelaciones en la Línea 1 y la Línea 3, derivadas de las adecuaciones que requiere la ciudad rumbo al Mundial 2026, cuya sede inaugural será el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, el costo del Metro se mantendrá sin cambios para 2026.

¿Por qué existe la duda sobre un aumento en la tarifa del metro de la CDMX?

La sociedad se pregunta si habrá un aumento en la tarifa del Metro debido a su historial de ajustes, que en el pasado han coincidido con procesos de modernización, mantenimiento y ampliación del sistema.

Desde su inauguración en 1969, el Metro de la Ciudad de México inició con una tarifa de 1 peso.

A lo largo de las décadas, el precio ha tenido incrementos graduales ligados a la inflación y a ajustes presupuestales, hasta llegar al último aumento en 2013, cuando pasó de 3 a 5 pesos, tarifa que se mantiene vigente hasta la actualidad.