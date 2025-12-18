México con M de Migrante: 115 millones de pesos para reforzar la protección consular

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que la red consular de México realizó 5.3 millones de trámites durante el último año, como parte del fortalecimiento de la protección y atención a las y los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos.

En cuanto al programa México con M de Migrante, informó que se recaudaron 115 millones de pesos, los cuales serán destinados principalmente a reforzar la representación legal migratoria, aumentar personal especializado en consulados, fortalecer las visitas a centros de detención, ampliar jornadas extraordinarias de protección y contar con recursos para emergencias humanitarias y desastres naturales.

De ese total, 50 millones de pesos se canalizarán para reforzar la representación legal migratoria; 35 millones de pesos para incrementar el personal legal especializado en los consulados; 10 millones de pesos para fortalecer el programa de visitas a centros de detención; y 10 millones de pesos para ampliar las jornadas extraordinarias de protección consular. Asimismo, 5 millones de pesos se destinarán a contar con recursos adicionales para la atención de desastres naturales y apoyo humanitario, y otros 5 millones de pesos para incrementar las acciones de difusión de protección preventiva dirigidas a la comunidad migrante.

Además, durante su intervención, detalló que entre el 20 de enero y el 15 de diciembre, 130 mil 364 personas recibieron asistencia consular directa, principalmente en casos de detención migratoria. En ese periodo, los consulados realizaron 9 mil 322 visitas a centros de detención, con un promedio de 28 visitas diarias, y brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas, es decir, alrededor de 53 asesorías por día.

Velasco precisó que 3 mil 848 personas fueron canalizadas al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) y que en 33 casos se autorizaron recursos para alivios migratorios mediante fianzas, con un monto total de 146 mil dólares. Asimismo, se apoyaron 75 repatriaciones médicas, consideradas de alta prioridad humanitaria.

Como uno de los avances más relevantes, destacó el inicio, esta misma semana, de un programa piloto de liberación bajo fianza en el Consulado de México en Chicago, en coordinación con organizaciones aliadas. Para este proyecto se destinaron 300 mil dólares, con el objetivo de que hasta 200 personas puedan enfrentar sus procesos migratorios en libertad, conforme a la legislación estadounidense. Hasta el momento, 13 personas ya han sido beneficiadas en Chicago y Kansas.

Además de los casos migratorios, el funcionario señaló que la red consular ha atendido más de 35 mil casos adicionales en materias civil, administrativa, laboral, penal y de derechos humanos, incluyendo abusos laborales y defensa penal. Recordó que México es el único país que cuenta con un programa formal de defensoría penal consular, orientado a detectar sentencias excesivas o falta de defensa adecuada, lo que ha permitido la liberación de personas en situación de vulnerabilidad.

Respecto al nuevo modelo de atención consular, Velasco subrayó que ya se encuentra en operación la homologación de horarios, requisitos y criterios en todos los consulados, conforme a un protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que ha eliminado la discrecionalidad y la confusión para las y los usuarios. Anunció que en enero se realizará una evaluación integral del modelo, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este nuevo esquema ha generado resultados inmediatos. La emisión de actos de Registro Civil en Estados Unidos aumentó más de 110 por ciento, al pasar de 56 mil trámites en 2024 a más de 121 mil en 2025, gracias a procesos más ágiles, menos requisitos y su vinculación con la identidad digital del Gobierno de México. Además, desde el 18 de julio, se han gestionado 546 solicitudes de menaje doméstico mediante un trámite completamente digital y gratuito.

Velasco también resaltó que el sistema de citas vía WhatsApp y web se ha consolidado como el principal mecanismo de atención, desplazando gradualmente las citas telefónicas, lo que ha permitido reducir intermediarios y fraudes. Reiteró que todas las citas consulares son gratuitas y que los costos oficiales de documentos como pasaportes y matrículas están disponibles en los sitios oficiales de la SRE.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las recientes acciones del Gobierno de Chile relacionadas con la criminalización de migrantes, las cuales calificó como “actos de poca humanidad”. La mandataria afirmó que la mejor forma de atender la migración es invertir en los países de origen, proteger a las personas y combatir la pobreza y la desigualdad social, en lugar de criminalizar a quienes se ven obligados a migrar.