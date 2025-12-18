Operativo Paisano Invierno refuerza la protección de connacionales en su regreso a México

Con el objetivo de garantizar un regreso seguro y digno de las y los connacionales durante la temporada decembrina, el Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha el Operativo de Invierno del Programa Heroínas y Héroes Paisanos 2025, enfocado en brindar asistencia, orientación y acompañamiento a mexicanas y mexicanos que visitan el país.

El director del INM, Sergio Salomón, explicó que el programa busca prevenir actos de maltrato, extorsión, robo, corrupción o cualquier tipo de abuso por parte de servidores públicos, así como ofrecer información clara y oportuna sobre trámites y servicios migratorios.

Destacó que el operativo está diseñado para garantizar el ingreso, tránsito y salida segura de las y los mexicanos residentes legales en Estados Unidos que regresan a México para reunirse con sus familias durante el periodo invernal.

Para ello, el INM mantiene una coordinación interinstitucional en puntos estratégicos como carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses, con el fin de fortalecer la atención, salvaguardar los derechos de las y los connacionales y ofrecer acompañamiento durante su estancia en el país.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración informó que, a partir del 28 de noviembre, el Operativo Paisano ha registrado 463 mil 879 atenciones brindadas, 253 módulos instalados y el despliegue de 800 mil guías informativas, como parte de las acciones para reforzar la protección y orientación a quienes regresan a México en esta temporada.