¿Qué es la “Ley Esposa” y cuál es la postura de Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum opina sobre la "Ley Esposa" La ley aprobada en San Luis Potosí, que plantea la postulación únicamente de mujeres para el proceso de gubernatura 2027, provocó reacciones divididas; en la conferencia de hoy, Sheinbaum compartió su opinión.

Este jueves 18 de diciembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló respecto a la “Ley Esposa” aprobada por el Congreso de San Luis Potosí, la cual modifica la Constitución local en materia de paridad de género.

En la conferencia de esta mañana desde Palacio Nacional, la mandataria informó a la ciudadanía que solicitó al ministro en retiro, Arturo Zaldívar, realizar la revisión de la reforma para determinar si “está dentro de la ley”.

“Mi opinión personal es que, en todo caso, ver jurídicamente si es procedente o no”, respondió en la Mañanera del Pueblo, invitando a los congresos estatales a llevar a cabo un correcto análisis de la Ley Esposa.

¿Qué es la Ley Esposa, aprobada en San Luis Potosí?

En San Luis Potosí ya está en vigor la nueva reforma electoral conocida como Ley Esposa, la cual plantea que los partidos políticos sólo puedan postular mujeres como candidatas a la gubernatura para el proceso de 2027.

La reforma también indica que, en los procesos electorales subsecuentes, la postulación de candidatos o candidatas se realizará de manera alterna, “la postulación de realizará conforme al principio de alternancia previsto en esta Constitución”.

Es decir que, después de un proceso que sólo presentó mujeres candidatas, el siguiente proceso únicamente presentará hombres candidatos; para el próximo, volverán a ser mujeres y así sucesivamente.

De acuerdo con el argumento expuesto, esta reforma tiene por propósito “fortalecer la paridad de género” en cargos de alta responsabilidad.

No obstante, la polémica en respuesta señaló que la Ley Esposa podría limitar el derecho de participación política y, sobre todo, prestarse a favorecer a las mujeres con vínculos familiares directos con gobernadores en funciones —como es el caso del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, principal impulsor de esta ley—; esto ha abierto el debate sobre posibles prácticas de nepotismo ante la suecesión política indirecta.

Luisa María Alcalde, líder nacional del partido político Morena, expresó su rechazo a la iniciativa, señalando que están preparando una “acción de inconstitucionalidad” al considerar que imponer el género de las candidaturas vulnera el principios constitucionales.

Sheinbaum invita a analizar la Ley Esposa: “No es claro que sea necesariamente para ayudar a las mujeres”

Ante la polémica dividida respecto a la reforma electoral recién aprobada en San Luis Potosí, la presidenta del país expresó su opinión personal acerca de la Ley Esposa y el propósito de la misma.

En la conferencia pública de esta mañana, Sheinbaum comentó: “No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas”, invitando a los congresos estatales que se encuentran en esta vía, analizarla con cuidado.

“No es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, señaló ante la ciudadanía, añadiendo que la discusión respecto a si la Ley Esposa fortalece la paridad de género o es una simulación para la continuidad de grupos políticos en el poder, la pone “en debate”.

Mientras tanto, aseguró que el Gobierno revisará si esta reforma electoral es jurídicamente procedente o no.