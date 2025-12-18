Ricardo Salinas viaja a cena navideña con Donald Trump en la Casa Blanca

Ricardo Salinas en Washington El empresario se encuentra con su hijo en Estados Unidos jugando golf previo a la reunión.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego presumió que será invitado a una cena navideña en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El dueño de TV Azteca, quien ha sido un crítico del gobierno actual encabezado por Claudia Sheinbaum, estará en la sede del gobierno norteamericano.

Ricardo Salinas confirma que estará en la Casa Blanca este 18 de diciembre

Después de que el rumor estuviera algunas horas en redes sociales, Ricardo Salinas publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que ya se encuentra en Washington y que hoy por la noche asistirá a la reunión que estará albergando el presidente Donald Trump.

Ayer invitaron a mi hijo @hugo_hss y a mí a jugar golf en la hermosa Florida, luego a visitar a unos amigos en Mar-a-Lago, y hoy nos toca cena navideña en Washington D.C. Así de útil resulta tener visa… y avión.



Les deseo de todo corazón que su fin de semana sea tan bueno y… pic.twitter.com/SMbbu4q8dE — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2025

Ayer invitaron a mi hijo Hugo Salinas Sada y a mí a jugar golf en la hermosa Florida, luego a visitar a unos amigos en Mar-a-Lago, y hoy nos toca cena navideña en Washington D.C. Así de útil resulta tener visa… y avión.

¿A qué irá Salinas Pliego a la cena navideña de Trump?

Salinas Pliego ha incrementado su presencia mediática en los meses recientes, no sólo por sus cuestionamientos al gobierno, sino por haber anunciado sus intenciones para competir por la presidencia de México en 2030. El presidente Salinas busca colocarse como la opción de la oposición o “la derecha” nacional para competir con Morena y la “4T”

Ahora, se espera que asista con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad física y jurídica, actuando como un puente entre ambos países.