¿Ya abrieron Nacional Monte de Piedad? Información actualizada de la huelga Después de dos meses en huelga, Nacional Monte de Piedad podría levantar su paro tras negociaciones con su sindicato (Moisés Pablo Nava)

Después de dos meses en huelga, el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad podría levantar su paro de actividades tras negociaciones con la institución este jueves 18 de diciembre.

Tras iniciar la huelga en Nacional Monte de Piedad el pasado 1 de octubre de 2025, la cual se ratificó el 14 de noviembre del mismo año, los trabajadores podrían estar llegando a un acuerdo para levantar el paro.

Desde el inicio de la huelga, 302 sucursales han permanecido cerradas, debido a que los trabajadores exigen el cumplimiento de su contrato, ya que, de acuerdo con el sindicato, han existido diferentes violaciones a su contrato colectivo de trabajo.

No obstante, de acuerdo con diferentes medios de comunicación, este jueves 18 de diciembre se llevarán a cabo nuevas votaciones para decidir si se continúa con la huelga.

¿Continúa la huelga de Nacional Monte de Piedad?

Según diferentes reportes, el pasado miércoles 17 de diciembre, se llevaron a cabo reuniones entre el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad y la institución para negociar sobre las solicitudes de los trabajadores.

Después de estas negociaciones, que supuestamente se habrían alargado, el sindicato volvería a votar este jueves 18 de diciembre para decidir si se continuaba con el paro o se levantaba.

En un inicio, se comentó que la decisión se daría a conocer al público a las 13:00 de este jueves, aunque hasta el momento no ha habido alguna actualización, por lo que se desconoce si continuará la huelga.

Por su parte, Nacional Monte de Piedad le ha informado a sus clientes en redes sociales que sus artículos permanecen seguros dentro de las instalaciones, agregando que la comisión por custodia no se cobrará.

¿Por qué está en huelga Nacional Monte de Piedad?

De acuerdo con lo expuesto por los trabajadores de Nacional Monte de Piedad, la institución habría incumplido su contrato laboral colectivo, además también denunciaron jornadas laborales sin descanso.

Mientras que el Congreso de la Ciudad de México solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), que en su carácter de organismo coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, investigue a Nacional Monte de Piedad.

Esto como respuesta a la huelga de los trabajadores, que denuncian la falta de tiempos de comida, espacios de descanso y de pagos de jubilación.