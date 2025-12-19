Alerta en el AICM: Piloto se encerró en cabina y retiene vuelo (Camva)

Este viernes 19 de noviembre se activaron los protocolos de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un piloto se encerrara en la cabina de un avión de pasajeros y se negara a despegar, lo que provocó el retraso del vuelo.

La aeronave, con destino a Cancún, tuvo que ser cancelada debido al retraso generado por la acción del piloto.

¿Por qué se encerró el piloto en el avión en el AICM?

Un piloto de la aerolínea Magnicharters se encerró en la cabina de un avión que estaba a punto de despegar en el AICM, luego de enterarse de que había sido despedido, situación que derivó en la activación de los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los reportes, el piloto recibió la notificación de su despido justo cuando el vuelo estaba por iniciar maniobras de salida, por lo que su reacción fue permanecer en la cabina y realizar reclamos a través del altavoz.

El hecho generó inconformidad entre los pasajeros, ya que debido al incidente el vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Cancún tuvo que ser cancelado.



