Aumento histórico a la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en México: lo que debes saber para no perdértelo

Desde que el programa social, Pensión Mujeres Bienestar, empezó a operar como iniciativa del Gobierno de México, ha sido un alivio para muchas mujeres de 60 a 64 años que todavía no califican para la pensión de adultos mayores.

Actualmente, las beneficiarias reciben un apoyo bimestral de 3,000 pesos, pero los rumores de que no iba a subir para 2026 eran tantos que nos dimos a la tarea de investigar.

Recientemente se anunció que sí habrá aumento en 2026, esto fue confirmado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dejando claro que la idea es que este monto quede por encima de la inflación.

¿Cuánto aumentará tu Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

Aunque la cifra exacta todavía no ha sido confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya hay proyecciones basadas en el nivel actual de inflación y otros apoyos del Bienestar.

Montos estimados para 2026

Pensión Mujeres Bienestar podría subir de $3,000 a aproximadamente $3,108 pesos bimestrales.

bimestrales. Pensión Bienestar de Adultos Mayores también subirá y podría quedar cerca de $6,424 – $6,430 pesos bimestrales para 2026.

bimestrales para 2026. Pensión Bienestar personas con discapacidad también verá un incremento acorde a la inflación.

Estas cifras son proyecciones basadas en datos actuales y en lo que autoridades han dejado entrever. Aún falta el anuncio con los montos oficiales.

¿Cuándo se dará el aumento de la Pensión Mujeres Bienestar?

Los pagos con aumento se reflejarían desde enero de 2026, cuando se dispersen los apoyos bimestrales. Por ejemplo, si ya eras beneficiaria antes de cerrar 2025, el primer pago con aumento estaría programado para el primer bimestre del año.

Registro y requisitos

Si todavía no estás inscrita, diciembre fue clave. El registro para la Pensión Bienestar, tanto para adultos mayores como para mujeres de 60 a 64 años, tuvo fecha límite en diciembre de 2025 en muchos módulos.

Documentos que necesitas:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono de contacto

Formulario del Bienestar

Si perdiste la oportunidad este diciembre, no te preocupes: generalmente abren otro periodo de registro en enero o los primeros meses del año. Mantente al tiro con las noticias locales para no perder otra vez la oportunidad.

¿Quiénes perderían el apoyo?

No basta con inscribirse o cumplir edad. Algunas personas, tanto hombres como mujeres, han sido dadas de baja si no actualizan datos, no cobran su apoyo por dos periodos consecutivos o no se les puede localizar en visitas domiciliarias.

Mantente pendiente de los comunicados oficiales porque el monto final podría cambiar ligeramente, pero la intención del gobierno es clara: reforzar el programa social y hacerlo más justo para las beneficiarias.