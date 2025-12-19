Beca Rita Cetina 2026: fechas de registro y requisitos de registros para enero

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” se prepara para ampliar su cobertura en el ciclo escolar 2025-2026 y llegar también a estudiantes de primaria pública, tras su implementación inicial en secundaria. Este apoyo económico forma parte de los programas del Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación y evitar que las niñas y niños abandonen sus estudios por falta de recursos.

Cuándo inicia el registro para primaria?

La inscripción para la Beca Rita Cetina 2026 se realizará de forma escalonada por grado escolar:

Enero de 2026: alumnos que cursan 4°, 5° y 6° de primaria podrán realizar su registro.

Septiembre de 2026: se abrirá la convocatoria para estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Este calendario fue confirmado por autoridades educativas y del programa, que buscan integrargradualmente a toda la educación básica pública dentro de este apoyo.

¿Cómo es el proceso de registro?

El registro se hará únicamente en línea a través del portal oficial de la beca, utilizando la identidad digital Llave MX. El proceso consiste en:

1. Ingresar al portal con tu cuenta de Llave MX.

2. Registrar los datos del tutor o madre/padre.

3. Añadir la información de cada estudiante de primaria a registrar.

4. Revisar y enviar la solicitud para su validación por parte del sistema.

Tras completar el registro, las autoridades revisarán los datos para confirmar que los estudiantes están inscritos en escuelas públicas y que cumplen con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos principales?

Para poder registrarse correctamente, se recomienda tener listos los siguientes documentos escaneados o digitalizados:

Del tutor o madre/padre:

CURP vigente.

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Teléfono móvil y correo electrónico actualizados.

Del estudiante:

CURP registrado.

Grado escolar actual.

Escuela pública donde está inscrito.

Estos documentos serán requeridos al momento de llenar el formulario en línea para verificar que los datos sean correctos antes de validar la solicitud.

¿Cuánto dinero ofrece la beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por familia. Si hay más de un estudiante beneficiario en el mismo hogar, se puede recibir un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Los recursos se depositan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar una vez que la familia es aceptada en el programa.

¿Qué sigue tras registrarse?

Después de enviar la solicitud, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez revisará y validará los datos. Una vez aprobada, los tutores recibirán información sobre la entrega de la tarjeta y los depósitos correspondientes, que suelen hacerse de forma bimestral.