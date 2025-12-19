¡Buenas noticias para vacacionistas! libera Cofepris 14 playas para uso recreativo; Caletilla y hornos en Acapulco, entre ellas

Acapulco se alista para recibir miles de turistas en este periodo vacacional navideño. Zona Diamante (Carlos Alberto Carbajal)

Buenas noticias para las personas que gustan de disfrutar del mar, y las playas, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) liberó 14 de las playas que hace unos meses no estaban aptas para uso recreativo pero ahora podrán ser abiertas para el público en plenas vacaciones navideñas.

Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo, en Acapulco , Guerrero, son las playas que fueron reabiertas por las autoridades sanitarias pues ya cumplen con los estándares sanitarios al igual que Playa del Cuale y Playa Camarones, en el estado de Jalisco.

Otras playas que ya tiene “luz verde” por las autoridades son El Real, en Colima, Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos, en Michoacán; y Bocana, en Oaxaca.

Al presentar los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en las 289 playas de uso recreativo en los, 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros, la Cofepris y la Semarnat determinaron que el 98% de las playas monitoreadas (283 de 289) resultaron aptas para uso recreativo, al cumplir con los criterios de calidad microbiológica establecidos.

Las playas no aptas para uso recreativo se redujeron de 16 a solamente 6, en cinco entidades federativas.

Las 6 playas no aptas detectadas en el más reciente muestreo son: Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.

Esto contrasta con el anterior muestreo publicado el 17 de julio, ya que las playas no aptas para uso recreativo se redujeron de 16 a solamente 6, lo que representa el 2 por ciento del total de playas de uso recreativo en el país, ya que rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL).

Con los estudios de laboratorio realizados, las autoridades sanitarias y ambientales Durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron 2,233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública, de los principales destinos turísticos del país.

En ese sentido, la autoridad sanitaria exhorta a la población a contribuir a la conservación de los espacios naturales manteniendo la limpieza de las playas y a estar informada sobre la condición de estas zonas a través de la aplicación “Playas Mx” o en la página https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/playas-limpias-proyectoagua-de-contacto.