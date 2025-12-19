Clima Cuernavaca y Acapulco para el fin de semana 20 y 21 de diciembre ¿Planeas una “escapadita” antes de Navidad? Aquí te decimos cómo estará el clima este fin de semana en Cuernavaca y Acapulco (Carlos Alberto Carbajal)

Si planeas darte una “escapadita” durante este fin de semana, previo al inicio de las fechas decembrinas, aquí te decimos cuál será el clima este 20 y 21 de diciembre en Cuernavaca y Acapulco.

Estos lugares son algunos de los sitios preferidos por los mexicanos para vacacionar, por lo que representa para ellos un factor clave conocer el clima, pues podría afectar las actividades que planean realizar durante su tiempo de descanso.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el sábado 20 de diciembre, el frente frío núm. 22 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión y con una vaguada en altura, para que por la tarde se desplace hacia el oriente del golfo de México y deje de afectar al país.

No obstante, para el domingo 21 de diciembre, se espera que un nuevo frente frío se aproxime al noreste mexicano.

Estas condiciones climáticas provocarán lluvias aisladas durante el fin de semana tanto para Morelos como para Guerrero.

Pronóstico de clima para este fin de semana en Cuernavaca, Morelos

Para el sábado 20 de diciembre en Morelos se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C, a pesar del pronóstico de lluvias aisladas para la zona (0.1 a 5 mm), por lo que aún podrá ser disfrutable tu estancia en Cuernavaca.

Para el domingo 21 de diciembre, se espera que la temperatura se mantenga, pues la máxima seguirá de 30 a 35 °C y también existe pronóstico de lluvias aisladas para el estado.

Pronóstico de clima para este fin de semana en Acapulco, Guerrero

Durante el sábado 20 de diciembre se espera que en las costas de Guerrero la temperatura máxima sea de 35 a 40 °C, por lo que, pese a las posibles lluvias aisladas, también en Acapulco podrás pasar un agradable momento.

Igual que con pronóstico de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), el domingo 21 de diciembre, se espera que la temperatura en Guerrero disminuya ligeramente, alcanzando una temperatura máxima de 30 a 35 °C.

Aunque existe probabilidad de lluvia para Cuernavaca y Acapulco, las condiciones climáticas en ambas ciudades todavía hacen posible el poder disfrutar de un agradable fin de semana antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.