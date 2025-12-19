Inicia el Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025

Este viernes 19 de diciembre comienzan la acciones del Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025, que se extenderán hasta el domingo 4 de enero de 2026, mismo que estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional (GN).

El evento del banderazo simbólico del Operativo estuvo encabezado por la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, Tania Carro Toledo, quien afirmó que estas acciones son fundamentales para garantizar caminos seguros, eficientes y en óptimas condiciones, especialmente durante la temporada invernal.

“Cuando las condiciones climatológicas representan mayores riesgos para la movilidad, este tipo de acciones preventivas de supervisión y de atención oportuna marcan la diferencia y permiten salvaguardar la integridad de quienes transitan por nuestras vías de comunicación”, resaltó la funcionaria.

Agradeció al personal de CAPUFE por sumarse a esta iniciativa de proteger a quienes transitan por el país, señaló que su participación y compromiso son clave para contar con carreteras que faciliten el traslado de personas y mercancías, y que lo hagan bajo los más altos estándares de calidad y seguridad del servicio.

El director general de CAPUFE, acompañado por la directora general de Servicios al Turista de los Ángeles Verdes, Sandra Díaz, informó que en los 17 días del Operativo se se espera un aforo total de 24 millones de cruces, por lo que estarán trabajando más de 4 mil 800 personas, incluyendo personal médico, operadores de grúas, cajeras y cajeros, además de que se dará apertura a todas las casetas disponibles y se contará con cabinas móviles, así como cobro anticipado.

En el operativo se desplegarán 254 vehículos de auxilio, como ambulancias, grúas, unidades de señalamiento dinámico y unidades de rescate; para apoyar ante cualquier imprevisto se trabajará de la mano con la Guardia Nacional, los Ángeles Verdes y Protección Civil.

La directora general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SICT, Sonia Jiménez, indicó que también está en marcha el operativo 30 Delta para minimizar los riesgos de todos los pasajeros y de todas las personas que circulan en las vías generales de comunicación.

Precisó que “la Dirección General ha dispuesto participar en 15 puntos carreteros itinerantes y terminales de autobuses, cuya meta es la realización de más de ocho mil exámenes médicos a conductores del autotransporte federal”.

El director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, Isaac Muñoz, señaló que se desplegarán 37 mil 705 elementos de la Guardia Nacional con el propósito de garantizar la seguridad de las y los mexicanos, aplicando el modelo de proximidad social las 24 horas, los siete días de la semana en áreas prioritarias de las 32 entidades federativas.