La Lotería Nacional lanza Álbum Retro y Billetes conmemorativos de los mundiales realizados en México

Develan Billete del sorteo No. 1730 "Lotería Nacional y Fútbol"

La Lotería Nacional en su sorteo No. 1730 conmemora en la serie de billetes, un pasaje especial de cada Copa del Mundo que ha tenido lugar en México, recuperando la memoria del Mundial Femenil de 1971. Esta edición, además de los billetes especiales, también viene con un álbum para coleccionar y preservar cada cachito conmemorativo.

Este sorteo tiene el objetivo de resaltar la importancia del fútbol para la sociedad mexicana, ya que no solo se observa a través de la pantalla y en los grandes estadios, sino que es un adherente social que une comunidades desde la infancia en los barrios y calles de todo el país.

Así lo señaló la Directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, quien informó que cada persona que adquiera la serie completa de 20 cachitos, cada uno vale 35 pesos, recibirá el álbum de forma gratuita. Anunció que el sorteo se realizará el próximo 11 de enero y que el premio mayor asciende a una suma de 11 millones de pesos.

En la develación de los billetes, estuvo presente Gabriela Cuevas, encargada del Mundial de Fútbol 2026 en México, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien destacó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsarán acciones para que el Mundial adquiera un sentido social y que las personas de cada parte del país puedan ser parte de este evento deportivo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Bruga, quien asistió como invitada especial al evento hizo un reconocimiento especial a la Lotería Nacional por brindar reconocimiento a las mujeres que representaron a México en el Mundial de 1971, evento que fue realizado en el país y que no recibe el mismo reconocimiento que los del 70, 86 y el próximo 26.

La mandataria capitalina recordó que para el magno evento deportivo del próximo año se espera “un Mundial con juego limpio y una sociedad justa”.

“Queremos un Mundial libre de machismos, libre de racismo, libre de clasismo y libre de xenofobia. Un Mundial sin discriminación, eso es lo que queremos y por eso todos los días ya estamos preparados para ir construyendo ese Mundial”, expresó.

Aunado a esto, recordó la acciones que está emprendiendo la Ciudad de México, al ser una de la ciudades mundialistas, para descentralizar el Mundial como la construcción de 300 canchas en toda la entidad, sumadas a las 200 que estarán a cargo de las alcaldías, con la finalidad de que toda la sociedad pueda vivir el Mundial, nos solo como espectadores o a través de las pantallas, sino que también jugando el deporte.

Otras acciones como las anteriores, son la implementación del torneo infantil “Ollamaliztli” donde participan alrededor de 7 mil niñas y niños; también se organiza en el Zócalo de la CDMX la gran clase de fútbol con la que se busca romper un Récord Guinness al esperar más de 20 mil asistentes.

Clara Brugada reconoció que el Mundial de 2026 se ha convertido en un acelerador de obras con el objetivo de convertir a la capital en la mejor sede mundialista.