Por cuestiones migratorias detención en EE.UU, aclara empresario Mauricio Quintanilla

Quintanilla Hernández aclaró que solo es directivo de la empresa Transportes Unidos Mexicanos (TUM) Flota de camiones de la empresa de transportes TUM (La Crónica de Hoy)

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, detenido hace unas semanas en Estados Unidos, aclaró que su situación legal responde exclusivamente a asuntos de carácter migratorio y no a cargos criminales.

El accionista de TUM Transportistas Unidos Mexicanos, Quintanilla Hernández fue detenido a principios de este mes en Estados Unidos y trasladado al centro de detención de Adelanto, California, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se encuentra a la espera de que las autoridades definan su situación jurídica en territorio estadunidense.

En un comunicado, el empresario desmintió las versiones que sugerían una detención relacionada con sustancias ilícitas, y acusó que se busca afectar su patrimonio e imagen pública.

En ese sentido, Quintanilla Hernández aclaró que su participación en Transportes Unidos Mexicanos (TUM), se limita estrictamente a su calidad de accionista y aseveró que no desempeña ningún cargo directivo ni operativo dentro de la compañía, deslindándose así de cualquier responsabilidad administrativa inmediata.

En cuanto a los procesos judiciales en su contra en México, el empresario puntualizó que las acusaciones derivan de juicios civiles y que, hasta el momento, no se ha acreditado ningún delito ni existen sentencias firmes que lo involucren.

El empresario manifestó su disposición para enfrentar los requerimientos de la justicia sin resistencia una vez que se defina su estatus migratorio.

Asimismo iInformó que su equipo legal ya ha solicitado formalmente el acceso a las carpetas de investigación para dar seguimiento a su defensa

En su mensaje, Quintanilla Hernández detalló que la orden de aprehensión emitida en México se basa en una supuesta sustracción de la justicia pero consideró que es improcedente pues explicó que los citatorios fueron enviados a un domicilio en la Ciudad de México a pesar de que reside en Estados Unidos desde mayo de 2023.

De acuerdo al empresario, ninguno de los delitos imputados amerita prisión oficiosa o justificada bajo el marco legal vigente.

Mauricio Quintanilla Hernández también identifica presuntas irregularidades en el proceso, señalando a personas específicas por orquestar lo que define como una campaña jurídica y mediática en su contra.

Entre los mencionados se encuentra un exdirectivo de una institución bancaria, a quien acusa de intentos de extorsión y amenazas, responsabilizándolo de cualquier incidente que pudiera afectar su integridad o la de su familia.