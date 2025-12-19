Puerto Peñasco suma una nueva etapa al plan federal de expansión eléctrica

La Central Fotovoltaica Puerto Peñasco tendrá una nueva fase de desarrollo con la llamada Secuencia III, un proyecto que se inscribe en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 y que busca aumentar la generación de energía limpia y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico del país.

De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta etapa del complejo fotovoltaico contempla una capacidad de generación de 300 megawatts (MW) mediante módulos solares, además de un sistema de almacenamiento con baterías que permitirá aportar 103 MW adicionales durante un periodo de hasta tres horas.

El uso de este respaldo pretende atender variaciones en la demanda y compensar la intermitencia propia de la energía solar.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno federal para modernizar la infraestructura eléctrica y reducir la dependencia de fuentes de generación más contaminantes.

En este contexto, la CFE considera a Puerto Peñasco Secuencia III como una obra clave para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, en particular en regiones con alto potencial solar como el noroeste del país.

En paralelo al desarrollo técnico del proyecto, la empresa pública lleva a cabo el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por empresas y consorcios interesados en su construcción. Para ello, se integraron comisiones técnica y económica conformadas por personal especializado de la CFE, con la participación de áreas internas de control que actúan como observadores del procedimiento.

Solo las ofertas que cumplieron con los requisitos administrativos y financieros establecidos en los términos de referencia fueron consideradas en la evaluación. Según la CFE, el análisis se realiza con base en criterios técnicos y económicos verificables, sin privilegiar a ningún participante, y conforme al marco legal que regula la actuación de la empresa productiva del Estado.

El dictamen final de estas comisiones servirá de base para seleccionar la propuesta que ofrezca mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y tiempos de ejecución, además de un mayor componente de contenido nacional. La decisión será determinante para el arranque de la obra y para el calendario de incorporación de la nueva capacidad de generación al sistema.

Además de su impacto en la matriz energética, la nueva fase del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco también tiene implicaciones regionales.