Repartirá la Federación 1 billón de pesos para programas sociales

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el 2026, el Gobierno federal destinará aproximadamente 1 billón de pesos para programas de bienestar.

La Mandataria federal dio por seguro que se trata de un incremento de más de 150 mil millones de pesos respecto al año presente.

Cuando le preguntaron de las perspectivas económicas para el próximo año, Sheinbaum comentó que los recursos para transferencias directas pasarán de 845 mil millones de pesos a 1 billón.

La Mandataria también explicó que el aumento obedece tanto a la inflación como a la ampliación del padrón y a la incorporación de los nuevos esquemas que se crearon a lo largo de su primer año de Gobierno.

“Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los dos programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina, y también el programa de Salud Casa por Casa”, apuntó.

“Es un aumento muy significativo, son más de 150 mil millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026 directo a la gente a través del Banco del Bienestar”.

De igual manera adelanto que en enero se darán a conocer los ajustes específicos de cada programa social, así como los montos actualizados de acuerdo a la inflación.

“Como informamos, aumenta el salario mínimo, eso obviamente va a impactar en reducción de la pobreza y mejora del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos”, señaló.

Apoyos a pequeñas empresa

Por otro lado la Mandataria explicó que también se impulsará la inversión pública y privada, en la que se incluirán esquemas de inversión mixta en sectores estratégicos y medidas para facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.

“Estamos preparando una serie de medidas y de acciones que ayuden sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a tener acceso a crédito”, añadió.