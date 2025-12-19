Reporte de carreteras hoy, viernes 19 de diciembre: información actualizada Conoce el reporte actualizado de las principales carreteras en México de este 19 de diciembre (Armando Monroy)

Conoce el reporte actualizado de las principales carreteras en México durante este viernes 19 de diciembre para que puedas tomar tus precauciones y llegues a tiempo a tu destino.

En este inicio de fin de semana, previo a las fiestas decembrinas, los usuarios comienzan a desplazarse para iniciar sus vacaciones o bien, para sus trabajos; por lo que aquí te contamos cuáles son las carreteras que presentan cargas vehiculares.

Carretera México-Puebla, reporte vial

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el km 109, dirección Puebla de la Carretera México-Puebla, durante la mañana se registró un accidente, por lo que se tuvo que cerrar la circulación para la atención del accidente y realizar maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

No obstante, a las 2:38 de la tarde continúa la carga vehicular, a pesar de que el accidente ya ha sido atendido, según lo reportado por las autoridades.

Por parte de Guardia Nacional de Carreteras, reportan la vialidad libre a las 3:45 de la tarde en la autopista Puebla - México con dirección a México cerca del km 110+600, después del cierre parcial de circulación tras un accidente.

#VialidadLibre en #Puebla tras #AccidenteVial cerca del km 110+600 de la autopista Puebla - México con dirección a México. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 19, 2025

¿Hay tráfico en la Carretera México-Querétaro?

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reporta carga vehicular en la autopista México-Querétaro a la altura de la Plaza de Cobro Tepotzotlán en ambos sentidos, aunque sin reporte de incidentes.

Asimismo, en esta misma autopista, pero en el km 56, dirección Querétaro, se restablece la circulación tras el reporte de un accidente ocurrido durante la mañana de este viernes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 19, 2025

Reporte actualizado de la carretera México-Toluca

En la carretera México-Toluca, no hay reporte por parte de las autoridades encargadas de supervisar esta vialidad sobre algún accidente, cierre o carga vehicular.

No obstante, usuarios en redes sociales reportaron automóviles estacionados sobre la carretera Federal México-Toluca frente al Blvd. Reforma 5454, lo que provocó carga vehicular en la zona. Después del reporte, acudieron al lugar las autoridades de tránsito de la Ciudad de México.

Recomendaciones generales para viajar en carretera

Para evitar el tráfico o posibles accidentes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) recomienda a los conductores revisar su auto antes de salir a carretera.

Antes de salir a carretera, deberás revisar tus frenos, que los discos y pastillas estén en buen estado, que las luces de tu auto funcionen correctamente, que la presión de las llantas sea la adecuada y que el aceite, anticongelante y líquido de frenos estén en un nivel adecuado.