VivaAerobus y Volaris se alían:así será su su nuevo grupo que busca dar vuelos a precios más bajos

VivaAerobus y Volaris crearán nuevo grupo de aerolíneas Dos de las aerolíneas más importantes de México, Volaris y VivaAerobus, llegaron a un acuerdo para crear una sociedad conjunta de bajo costo.

VivaAerobus y Volaris anunciaron que se unirán en la creación de una nueva aerolínea mexicana bajo una estructura de sociedad controladora, cuyo objetivo será permitir más vuelos de bajo costo.

De acuerdo con el comunicado conjunto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), este nuevo grupo de aerolíneas se propone fortalecer la conectividad en México y el extranjero.

VivaAerobus y Volaris: ¿serán una misma aerolínea o mantendrán su marca?

El acuerdo para fusionarse en la creación de un grupo de aerolíneas de bajo costo propone que cada una de las entidades poseerá el 50% de las acciones de la nueva sociedad, de acuerdo con el comunicado conjunto.

Sin embargo, VivaAerobus y Volaris no desaparecerán en la creación de este grupo mexicano de aerolíneas, sino que mantendrán las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independiente.

A la vez, conservarán las operaciones de rutas ya existentes y su servicio a los pasajeros de México, Estados Unidos y los países de Centroamérica en los que ambas aerolíneas operan.

El propósito de la nueva sociedad entre VivaAerobus y Volaris

De acuerdo con las compañías aéreas, se espera que la transacción genere importantes beneficios para los colaboradores, pasajeros, proveedores y accionistas de ambas aerolíneas.

Al mismo tiempo, proponen la expectativa de impulsar la democratización de los viajes en México e incrementar la inversión, el empleo, la conectividad aérea y el turismo, lo que beneficiará el desarrollo económico de todo México.

A través de un comunicado que usuarios y usuarias de las aerolíneas involucradas recibieron en su correo eléctronico, las compañías señalan que su objetivo —desde hace 19 años de servicio— ha sido democratizar la forma de viajar en avión en México y lograr que, “con las mejores personas y a bajo costo, los pasajeros se transporten bien”.

En la notificación enviada, anuncian que la alianza les permitirá seguir cumpliendo con dicho propósito al ampliar la red de sus vuelos y “llegar a nuevas ciudades con tarifas bajas”.

Por su parte, Enrique Beltranena —CEO y presidente de Volaris—, declaró que la formación entre ambas aerolíneas les “permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México”, mientras que el CEO de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua, aportó que esperan que la sociedad conjunta no sólo beneficie a los pasajeros, sino también “a las economías y comunidades locales”.

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo grupo de aerolíneas de VivaAerobus y Volaris?

La transacción está sujeta a condiciones y aprobaciones regulatorias en México y en otras jurisdicciones donde Voolaris y VivaAerobus operan.

No obstante, ambas compañía aéreas ofrecerán una conferencia telefónica con inversionistas este viernes 19 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas de la mañana, por lo que durante el transcurso del día o días más adelante se dará a conocer mayor información sobre el nuevo grupo mexicano de aerolíneas.