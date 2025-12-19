¿Ya no habrá bloqueos carreteros en diciembre? Reporte oficial (Cuartoscuro)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los detalles de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal y transportistas y campesinos durante las mesas de dialogo recientes.

La titular de la Segob apuntó que se alcanzaron acuerdos importantes durante las reuniones del 17 y 18 de diciembre en la Ciudad de México.

Esto ocurrió tras las amenazas de manifestantes de realizar bloqueos en la capital, acciones que fueron suspendidas luego de los acuerdos pactados.

Ante el cuestionamiento sobre si habrá bloqueos carreteros durante el mes de diciembre, la titular de la Segob explicó:“Eso firmaron, pero es la tercera vez que firman eso. Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el Gobierno de México (…) Cuando hay nuevas demandas —que se pueden hacer—, pues inicia un nuevo diálogo, pero lo que decimos es que un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo ahí…" señaló durante la conferencia presidencial.

Además, insistió en la disposición de la dependencia para mantener el diálogo abierto: “Como les decimos a los productores agrícolas y a los transportistas: hablando se entiende la gente. Para resolver un conflicto, se vio ayer que no hay necesidad de bloquear; siempre los vamos a atender, es nuestra obligación”, subrayó, en referencia a los bloqueos carreteros como medida de presión.

Sin embargo, pese a que la Secretaría de Gobernación reiteró su apertura para continuar con las mesas de diálogo, no se detalló de manera explícita que los bloqueos carreteros estén descartados durante la temporada decembrina, por lo que aún no se confirma oficialmente que no haya bloqueos en diciembre.





Transportistas y campesinos alcanzan acuerdos con el Gobierno federal en mesas de diálogo con Segob

La noche del 17 de diciembre se alcanzó un acuerdo entre la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) con la Secretaría de Gobernación, durante las mesas de diálogo realizadas en las instalaciones de la dependencia en Bucareli, Ciudad de México.

Previo a la reunión, los manifestantes habían advertido sobre la posibilidad de realizar bloqueos en la capital del país; no obstante, tras los acuerdos alcanzados en materia de seguridad carretera, dichas acciones fueron descartadas.

Uno de los principales acuerdos entre la ANTAC y la Segob fue la instalación de botones de pánico en carreteras federales, con el objetivo de atender de manera inmediata a los transportistas en caso de robo o extorsión.

En cuanto al FNRCM, la titular de Gobernación informó que se acordó la realización de mesas técnicas en los próximos días, en las que se revisarán dudas relacionadas con programas y apoyos destinados al campo mexicano, de acuerdo con las demandas del sector campesino.

Durante la conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez añadió:“Vamos a seguir caminando y atendiendo a este y todos los grupos; se dialoga y no hubo ni un solo bloqueo porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad. Los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario”, al referirse a la minuta firmada que desactivó las amenazas de bloqueos carreteros.