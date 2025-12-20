AICM investiga la retención de un vuelo a Cancún por piloto

AICM investiga la retención de un vuelo a Cancún (Especial)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX informó el viernes que está realizando “las investigaciones correspondientes” luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters retuviera un vuelo con destino a Cancún.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, precisó que el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 hora local en el vuelo GMT 780 y comentó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está investigando el caso.

“La AFAC, a través de la Comandancia del Aeropuerto, está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente”, destacó el AICM sin dar más detalles sobre el estado del piloto o la aerolínea involucrada.

Asimismo, en redes sociales circularon videos tomados por los pasajeros del vuelo donde se muestra al aviador expresar su molestia tras haber sido presuntamente despedido por Magnicharters.

“Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”, advirtió el piloto a los pasajeros luego de solicitarles que subieran este mensaje a redes sociales.

“Invertimos mucho en esta profesión para que un día nos digan: ‘vete’ porque no le gusta a alguien o porque les da miedo que levantemos la voz”, agregó mientras impedía la salida del avión.

Tiempo después, elementos de la Secretaría de Marina intervinieron para permitir el descenso de los pasajeros.

Hasta el momento, la aerolínea no ha dado detalles del incidente.