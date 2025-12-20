Avanza revocación de mandato en Oaxaca luego que Instituto Electoral validó firmas

Oaxaca se perfila como la primer entidad que activará este mecanismo de Revocación de mandato (Cuartoscuro)

La revocación de mandato en Oaxaca avanza luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó 518 mil 979 firmas de apoyo ciudadano para el proceso de consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Con ello Oaxaca se perfila para ser el primer estado que estrena el ejercicio de revocación de mandato en el país.

“Morena y el gobierno de la 4T en Oaxaca no le tenemos miedo ni al pueblo ni a la democracia, le tenemos fe, por eso impulsamos y celebramos estos espacios”. Cada firma validada, cada paso en este proceso, es un ladrillo en la construcción de la democracia digna, popular y funcional que merecemos”, aseveró el senador, Antonino Morales

De acuerdo con el organismo electoral, las firmas validadas representan 86.06 por ciento del total de apoyos entregados, lo que supera el porcentaje mínimo exigido por la legislación vigente para que proceda este mecanismo de participación ciudadana.

El IEEPCO informó que los apoyos válidos se encuentran debidamente distribuidos en 569 de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, cumpliendo con el requisito de dispersión territorial mínima establecido en la Ley de Revocación de Mandato del Estado y en los lineamientos correspondientes.

Ahora habrá un proceso de verificación de los requisitos de procedencia de la solicitud para poner en marcha este proceso donde el gobernador de esa entidad, Salomón Jara se someterá a la revocación de mandato.

Morales Toledo llamó a observar el proceso que se vive en Oaxaca con este ejercicio de revocación de mandato donde este mecanismo se consolida como un dique contra el autoritarismo y un canal para la esperanza colectiva.

Destacó que ya no es el escritorio donde se decide el futuro de las comunidades, sino la voz organizada del pueblo la que traza el rumbo.

“Que la mirada del país se pose aquí. Estamos escribiendo el manual de la democracia participativa del siglo XXI. Un manual donde las instituciones sirven al pueblo, el gobierno obedece y la ciudadanía es la protagonista”, aseveró

Destacó que ya no es el escritorio donde se decide el futuro de las comunidades, sino la voz organizada del pueblo la que traza el rumbo.

“En Oaxaca, el pueblo manda y el gobierno obedece. Ese es el principio rector de la 4T”, afirmó.

El legislador federal destacó que, mientras las élites del viejo régimen desconfían del pueblo, en Oaxaca se demuestra con hechos que, “la verdadera democracia no se decreta, se practica.

Este proceso, impulsado por el gobernador Salomón Jara, y validado por una institución autónoma, --agregó--es el reflejo perfecto del proyecto de nación que empujamos: uno donde la soberanía reside, de manera tangible, en la ciudadanía.

“El gobernador ha sido claro: aquí no hay lugar para la simulación ni el temor a la rendición de cuentas. Su instrucción es una sola: respetar, acatar y facilitar este ejercicio de poder popular en estricto apego a la ley. Esa es la esencia de un gobierno transformador”, indicó

El senador explicó que la consulta es mucho más que un trámite jurídico; es un símbolo de la nueva cultura política y recordó que el IEEPCO validó las firmas necesarias para arrancar con este proceso inédito en el país.

“En la Oaxaca transformadora hemos cambiado el pacto de impunidad por el pacto de la participación. Ya no es el escritorio donde se decide el futuro de las comunidades, sino la voz organizada del pueblo la que traza el rumbo. Este mecanismo es un dique contra el autoritarismo y un canal para la esperanza colectiva”, estableció