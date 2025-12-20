Causa en Común alerta por el asesinato de 336 policías durante 2025, uno al día en promedio

Policías asesinados 2025 (Rogelio Morales Ponce)

Un total de 336 policías fueron asesinados durante 2025 en el país, en promedio uno por día y un aumento del 8% frente a los registrados en el mismo periodo de 2024, alertó esta sábado la organización civil Causa en Común.

El registro de “Policías asesinados 2025″ destaca que tan solo entre 12 al 18 de diciembre pasado, se documentaron cuatro homicidios de policías en Puebla, Sinaloa, Tabasco y el Edomex.

“En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día y 8% más que los registrados en el mismo periodo de 2024”, indicó la ONG en un comunicado.

Asimismo, recordó que el 1 de octubre de 2024 al 18 de diciembre de 2025, la organización registró el homicidio de al menos 430 agentes policiales.

Las entidades con más casos de policías asesinados en 2025 son Sinaloa, con 46; Guerrero, con 37; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 33 y Veracruz, con 24.

De acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán son cinco de las siete entidades que concentran el 51% de los homicidios en el país.

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2,456 policías, un promedio de más de uno por semana. (Con información de EFE)