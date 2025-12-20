“Decir gracias es suficiente”: EdoMéx refuerza campaña contra regalos a servidores públicos

“Decir gracias es suficiente”: Gobierno del Estado de México refuerza campaña contra regalos a servidores públicos

Con el objetivo de fortalecer la integridad, la transparencia y el combate a la corrupción en el servicio público, el Gobierno del Estado de México reforzó la campaña “Decir gracias es suficiente”, mediante la cual se exhorta a las y los servidores públicos a no recibir regalos, dádivas u obsequios que puedan representar un posible acto de soborno, especialmente durante la temporada decembrina.

La medida es impulsada por la Secretaría de la Contraloría, que informó que en esta época del año suele incrementarse el ofrecimiento de regalos por parte de contratistas, proveedores o particulares, por lo que se intensificarán las acciones preventivas dirigidas a las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal.

La contralora del Estado de México, Hilda Salazar Gil, explicó que las y los empleados de las distintas dependencias gubernamentales deben abstenerse de aceptar cualquier tipo de obsequio relacionado con el cargo o función que desempeñan. Señaló que esta prohibición se encuentra establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código de Ética, los cuales aplican para todos los niveles jerárquicos del servicio público.

La funcionaria detalló que la restricción no solo contempla regalos dirigidos directamente al servidor público, sino también aquellos que pudieran otorgarse a su cónyuge, concubina o concubino, familiares consanguíneos, o personas con quienes mantenga algún tipo de relación laboral, profesional o de negocios. Aceptar este tipo de obsequios puede ser considerado una falta administrativa grave.

Asimismo, Hilda Salazar Gil destacó que la Secretaría de la Contraloría cuenta con la certificación en el Sistema de Gestión Antisoborno, basado en la Norma ISO 37001:2016, la cual establece una política estricta en materia de prevención del soborno y manejo de regalos. Esta certificación forma parte de las acciones para consolidar un gobierno íntegro y responsable.

Como parte del reforzamiento de la campaña, la dependencia ha distribuido carteles informativos en todas las oficinas del Gobierno estatal, con el mensaje “Decir gracias es suficiente”, con el fin de recordar a las personas servidoras públicas la importancia de actuar con ética y legalidad en el desempeño de sus funciones.

La Contraloría también informó que las sanciones por incumplir estas disposiciones pueden variar dependiendo de la gravedad del caso, la jerarquía del servidor público y la reincidencia. Las sanciones van desde amonestaciones y suspensiones, hasta destituciones, inhabilitaciones o multas económicas.

En caso de que la ciudadanía detecte que algún servidor público solicita o recibe regalos u obsequios indebidos, puede presentar una denuncia de manera gratuita a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), llamando al 800 HONESTO (466 37 86) o al 070, líneas disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. También se puede denunciar mediante el portal electrónico oficial, donde se otorga un folio para el seguimiento del caso.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que esta campaña es permanente durante todo el año, pero se refuerza en diciembre debido al aumento de estas prácticas. Con ello, el Gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con un servicio público honesto, transparente y cercano a la ciudadanía.