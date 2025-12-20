“Millones de mujeres”, con mayor barrera en empleo formal y capacitación; son pilar de crecimiento económico, advierten

CDMX — En México, “millones de mujeres” enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal, capacitación técnica y sectores productivos estratégicos, advierten cifras recientes en las que este sector poblacional representa aproximadamente 40.7% de la fuerza laboral, y cuya participación ha crecido con el tiempo, pero aún refleja brechas importantes frente a los hombres.

Ante este panorama, el diputado Pedro Haces Barba destaca que reconocer el trabajo de las mujeres pasa por su capacitación técnica, pues el futuro y crecimiento económico de México está en la generación de más y mejores empleos, con mejores salarios y mayor estabilidad.

De acuerdo con cifras oficiales, más del 55% del empleo en el país permanece en la informalidad, mientras que la productividad laboral avanza a un ritmo insuficiente para sostener mejores salarios y una mayor competitividad.

“Tradicionalmente, el desarrollo productivo femenino se ha concentrado en sectores como el comercio, los servicios profesionales y los servicios sociales, aunque en los últimos años se observa una tendencia creciente hacia el empleo formal. No obstante, persisten desafíos relevantes, como brechas salariales y una mayor carga de trabajo no remunerado, factores que limitan su plena participación económica”.

Para Pedro Haces, este escenario representa uno de los principales retos del país, pero también una oportunidad clara para transformar el modelo laboral.

El diputado y coordinador de Vinculación Política de la bancada de Morena destacó que “la productividad no se decreta, sino que se construye con capacitación, educación para el trabajo y con la integración plena de las mujeres al empleo formal y bien remunerado.”

También líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Haces Barba aseguró que desde esta organización se impulsa una visión de sindicalismo moderno, que va más allá de la defensa tradicional del empleo y apuesta por el desarrollo integral de las y los trabajadores como motor del crecimiento económico.

“Integrar a más mujeres al trabajo formal y calificado no es sólo es un tema de inclusión social, sino una decisión económica estratégica. Diversos análisis coinciden en que una mayor participación laboral femenina fortalece la productividad, amplía el talento disponible y contribuye a un crecimiento más sostenido”, indicó el legislador.