Sedena envía 180 Fuerzas Especiales a Sinaloa para reforzar la seguridad

Sedena envía Fuerzas Especiales a Sinaloa Un contingente de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegó a Culiacán para reforzar la seguridad

El Ejército Mexicano envió un total de 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que arribaron a Culiacán como parte de un refuerzo de seguridad ante la violencia que se vive en el estado, derivado de la confrontación entre cárteles.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el despliegue se realizó la mañana del 20 de diciembre de 2025, cuando los militares partieron desde la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a la capital sinaloense.

El nuevo equipo quedó adscrito a la Novena Zona Militar y se integró de inmediato a los operativos permanentes que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la entidad, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Según informó la Sedena, los elementos realizarán labores de patrullaje, prevención y disuasión del delito, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, siempre bajo el marco legal de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.