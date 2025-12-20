Sólo con permiso de papás, campañas políticas podrán difundir imágenes con menores de edad, impulsa diputada

CDMX — Las campañas políticas deben tener permiso por escrito de padres de familias cuyos hijos puedan ser fotografiados y la imagen se difunda públicamente, propone la diputada morenista cante el uso indiscriminado de estos actos proselitistas.

La legisladora presentó esta iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a la Comisión de Reforma Política-Electoral con el fin de establecer que, en la propaganda política o electoral, cuando aparezcan personas menores de 18 años de edad de manera directa o incidental, el partido político, las coaliciones o las personas físicas o morales vinculadas con el proceso electoral recaben por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela de esos menores de edad. Se debe proteger, enfatiza la legisladora, el interés superior de niñas, niños o adolescentes, a fin de garantizar

“En los últimos procesos electorales se demostró el uso indiscriminado de imágenes de niñas, niños y adolescentes en eventos proselitistas, tanto en contextos directos como incidentales, destacando con frecuencia que su uso no cuenta con el consentimiento informado de la madre, padre o tutor, exponiendo a la niñez a riesgos que van desde el hostigamiento hasta el uso indebido de sus datos personales”.

Narro Panameño resalta que madres, padres o tutores, en muchos casos, no tienen conocimiento de que la imagen de su hija, hijo o persona sobre quien ejerce la tutela ha sido utilizada para fines políticos, lo que impide que tomen acciones inmediatas para su retiro de la propaganda político-electoral, situación que en el entorno digital resulta crítico, ya que una imagen puede difundirse y ser replicada miles de veces en cuestión de minutos, resultando prácticamente imposible su eliminación.

Enfatiza que la aparición de una niña, niño o adolescente en propaganda electoral sin el debido consentimiento vulnera su intimidad, identidad y reputación. “No se trata únicamente de una cuestión estética o de imagen, sino de un riesgo real de vincularlo, de forma involuntaria, con posturas políticas, ideologías o partidistas, lo cual puede afectar su vida presente y futura, tanto en su entorno escolar como en el social y familiar”.

“Reformar la legislación electoral para establecer reglas claras y obligatorias sobre el uso de la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes en propaganda político-electoral es una medida indispensable para garantizar su protección integral. En un entorno donde la difusión de contenidos es instantánea y hasta cierto punto incontrolable, el consentimiento informado y por escrito de quienes representan los intereses de las personas menores de 18 años se convierte en una salvaguarda fundamental para evitar la violación a sus derechos”, argumenta.

Blanca Araceli Narro Panameño expone que se debe asegurar que la participación de niñas, niños y adolescentes en actos proselitistas no sea producto de la improvisación o de estrategias de mercadotecnia política, sino de una decisión responsable y consciente que ponga en primer plano su bienestar y su dignidad.

Esta propuesta, señala, responde al mandato constitucional e internacional de ponderar el interés superior de la niñez como principio rector en toda actuación estatal y social. Al incorporarlo de manera expresa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se fortalece la capacidad del Estado para prevenir abusos, brindar certeza jurídica a las y los actores políticos y envía un mensaje inequívoco de respeto hacia la niñez.