Este será el aumento al salario mínimo 2026 en México y las profesiones mejor pagadas gracias a él

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en México recibirá un ajuste que trae buenas noticias para millones de trabajadores.

El Consejo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) aprobó un incremento que se siente tanto en la Zona del Salario Mínimo General como en la Zona Libre de la Frontera Norte (donde tradicionalmente se pagan mejores sueldos por la cercanía con Estados Unidos).

¿Cómo quedó el salario mínimo para 2026?

Salario mínimo general: De $278.80 a $315.04 pesos diarios

Zona Libre de la Frontera Norte: Subirá a $440.87 pesos diarios

Eso representa un aumento global de aproximadamente 13% en el salario general, un dato que muchos trabajadores llevan esperando para poder respirar un poco mejor ante el aumento de la canasta básica.

Profesiones que más ganarán con el nuevo salario mínimo

Este ajuste trae una tabla de salarios profesionales donde ciertas ocupaciones destacan como las más beneficiadas. Estos sueldos aplican como piso salarial profesional, sobre todo si están en la ZLFN o se pactan según contrato colectivo.

Top profesiones con los sueldos más altos en 2026

Reportero gráfico: 705.46 pesos diaros

Trabajadora social: 405.82 pesos diarios

Profesiones que tendrán mejor sueldo en 2026

En esta lista, los reporteros y trabajadores sociales lideran con cifras que, en un mes de trabajo, pueden superar los $21,000 pesos, si se trabaja de forma continua.

Otros oficios y técnicos especializados también ganan por encima del nuevo piso mínimo, destacando el papel de profesiones operativas que son esenciales para la economía nacional.

¿Qué implica esto para la economía real?

Este ajuste no solo es una mejora en números, sino un intento de recuperar poder adquisitivo, el cual ha sido afectado por la inflación de los últimos años.

Aunque el salario mínimo general sigue lejos de cubrir todos los gastos básicos, representa un respiro para millones de trabajadores.

Además, el aumento al mínimo no obliga a que todos los profesionistas que ya ganan más reciban un incremento automático, ya que eso queda sujeto a negociación entre empresas y trabajadores, o a contratos colectivos.

Por otro lado, ajustes como la reducción de la jornada laboral a 40 horas para 2030, que también ha sido parte de la agenda de empleo, buscarán que el trabajo rinda más sin recortar horas de descanso.

Pero lo que sí está claro es que, a partir de enero de 2026, este cambio se sentirá en tu bolsillo, en los contratos y en la forma en que México valora el esfuerzo de sus trabajadores.