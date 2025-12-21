La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el tren Lechería-AIFA estará listo en el primer trimestre de 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó.

Detalló que solo hace falta la construcción de tres puentes peatonales y se lleva a cabo el periodo de pruebas de la señalización automática. Además de que se pondrá a consideración el nombre del tren.

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros, ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”, agregó.

Recordó que este tren de pasajeros lo inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se decidió darle continuidad a este sistema de transporte, lo que representó llevar a cabo un proceso de gestión social que implicó hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas, reubicación de viviendas a cargo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, recordó que este ramal tiene una longitud de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal, contará con 10 trenes acoplables y el recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre un tren y otro en cada estación.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que los horarios de operación de este ramal serán de las 5:00 a las 00:30 horas —en homologación del servicio al AIFA con el actual que se brinda de Buenavista a Cuautitlán— con un sistema de pago homologado con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Puntualizó que de los 10 trenes para esta ruta, siete estarán en operación constante, dos en reserva y uno en mantenimiento permanente para garantizar el servicio.

De la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general residente de obra, Iván Hernández Uribe, reportó un avance general del 92 por ciento y afirmó que la obra estará concluida en el primer trimestre de 2026, como anunció la Presidenta, una vez que solo falta la construcción de puentes y pasos peatonales.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta el apoyo para la construcción de esta obra de movilidad, que beneficiará también a las y los habitantes de comunidades como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán; además de reactivar las economías nacional y local.