Vuelo directo Cozumel-Canadá, nueva apuesta turística

WestJet y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presentaron la ruta Calgary–Cozumel, misma que fortalece el turismo canadiense hacia la isla mexicana.

Cozumel

Cozumel

El gobierno de Lezama señaló que esto es resultado de las intensas gestiones de promoción a la industria turística

Este sábado 20 de diciembre llegó al aeropuerto internacional de Cozumel el vuelo inaugural de la ruta Calgary-Cozumel de WestJet.

Al expresar su satisfacción, la gobernadora Mara Lezama señaló que las nuevas conexiones aéreas representan más visitantes y más empleos en Quintana Roo.

WestJet, por su parte, se convierte en la aerolínea que conecta a Cozumel con Calgary en Canadá con 1 vuelo semanal a través de aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 174 pasajeros (12 en cabina Premium y 162 en clase económica) enfocándose en el mercado turístico canadiense.

El turismo canadiense representa una gran alternativa para las playas mexicanas, algo que el gobierno de Lezama ha querido aprovechar.

Participaron en la recepción del primer vuelo José Elías Farah Ceh, director de Turismo de Cozumel; Jazzmín Janet López Be, gerente de Estación en Cozumel de WestJet; María Fernanda Vargas González, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Turismo; Pablo Aguilar Torres, representante en Cozumel del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; Iva Jacob Torres Guadarrama, de la comandancia del Aeropuerto de Cozumel Agencia Federal de Aviación Civil, y Pablo Esteban Arjona Ortiz, administrador del Aeropuerto de Cozumel.