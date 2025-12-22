¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre en México? Conoces si los bancos abrirán durante Nochebuena y Navidad (Unsplash)

Con la llegada de la Nochebuena este 24 y la Navidad este 25 de diciembre, los usuarios se preguntan si los bancos abrirán durante estos días festivos y aquí te contamos cuáles son las operaciones bancarias que no podrás realizar.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado que el próximo jueves 25 de diciembre será día feriado para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV. Mientras que el 24 de diciembre, los bancos trabajarán con normalidad.

¿Qué bancos van a cerrar este jueves 25 de diciembre?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) cuáles serán las instituciones financieras que no abrirán este próximo 25 de diciembre:

Bancos, instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, fondos de inversión, uniones de crédito, sofomes reguladas, cajas populares, entre otras.

No obstante, a pesar de que el cierre es obligatorio, si una institución quisiera abrir, lo único que deberá hacer es informar a la CNBV en qué ciudades lo hará. Por lo que deberás estar al pendiente para conocer si tu sucursal más cercana será una de ellas.

Asimismo, deberás considerar que, si abren en día feriado, algunas operaciones se liquidan hasta el siguiente día hábil, es decir, hasta el viernes 26 de diciembre.

¿Qué operaciones no suspenderán sus actividades este jueves 25 de diciembre?

Aunque no podrás acudir a los bancos para tener un servicio personalizado, aún así podrás realizar pagos con tarjeta de débito o crédito, así como hacer uso de los cajeros automáticos de la institución bancaria que necesites.

¿Cuáles son los días inhábiles para los bancos este 2026?

Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha publicado de manera oficial cuáles serán los días inhábiles para las instituciones bancarias este 2026, aquí te mostramos una referencia de cuáles fueron los días no laborables durante el 2025 para los bancos.

El 1o. de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 17 y 18 de abril

El 1o. de mayo

El 16 de septiembre

El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre

El 12 y 25 de diciembre

Los sábados y domingos