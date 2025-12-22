Aranceles a países asiáticos protegerán más de 325 mil empleos que estaban en riesgo : Senadores

Productros chinos que se verían afectados por aranceles de México son incluyen los del sector automotriz,, textiles y juguetes (Archivo)

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes salió al paso de los cuestionamientos y advertencias sobre el aumento de precios que representará la imposición a aranceles del 30 al 50 % a los productos asiáticos, principalmente chinos, y defendió que esa medida aprobada por el Senado protegerá más de 325 mil empleos que estaban en riesgo ante la competencia desleal.

“Se busca proteger 325 mil empleos existentes, así como generar miles más en 19 sectores industriales estratégicos, como autopartes, automotriz, textil, confección, plásticos, calzado y aluminio”, justificó

Pero la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, advirtió que esos aranceles afectarán más a México que a China, dañando a la industria nacional que depende de insumos de esa nación y al consumidor final, sin que ello impacte significativamente a la poderosa economía china.

Polevnsky expresó su apoyo la sustitución de importaciones, pero señaló que los aranceles no son la solución y planteó atraer inversión china para producir en México.

En este contexto, destacó que se realizarán mesas de trabajo para analizar de manera técnica y sectorial la implementación de los nuevos aranceles.

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes destacó que la imposición de nuevos aranceles a la importación de productos asiáticos permitirá reactivar la producción y empleo en zonas productoras de calzado, textiles y juguetes en México, además de proteger a la industria nacional.

El congreso aprobó en días pasados la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) para aplicar nuevos aranceles (de hasta 50%) a más de 1,400 productos de países sin tratado comercial, principalmente China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, en sectores como textil, automotriz, acero y plástico, buscando proteger la industria nacional y entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Reyes Carmona, aseveró que la aplicación de estos nuevos aranceles impulsaría la reindustrialización con contenido nacional; fomentaría la sustitución de importaciones; y protegería a los sectores productivos frente a distorsiones del comercio internacional.

Dijo que estos aranceles van acorde con los objetivos del Plan México, es decir, con la reducción de la dependencia de proveeduría extranjera, del fortalecimiento de la industria nacional y el incremento del contenido regional en sectores estratégicos.

El senador por Morena indicó que México seguiría siendo fiel a sus acuerdos comerciales, al respetar los “aranceles consolidados” convenidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que simbolizan el nivel máximo de aranceles que un país miembro puede aplicar a un producto específico.

indicó que el respeto a la ley sigue siendo el máximo precepto que nuestro país abraza, mientras contrarresta la dependencia de su proveeduría desde otras regiones del hemisferio y se reactivarán industrias como la del calzado en León, Guanajuato que enfrenta una grave competencia desleal.