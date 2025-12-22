Buque escuela Cuauhtémoc regresa a Acapulco tras ocho meses de instrucción

Buque escuela Cuauhtémoc

Después de concluir el crucero de instrucción, el Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ ha regresado a su puerto base en Acapulco.

Con motivo de los 200 Años de la Consolidación de la Independencia en el Mar, el 6 de abril el ‘Embajador y Caballero de los Mares’ zarpó para iniciar un crucero de instrucción especial.

En su travesía, el buque visitó tanto puertos internacionales como el de Kingston, Jamaica; La Habana, Cuba; Nueva York, EE.UU, tanto puertos nacionales de Progreso, Yucatán; Cozumel, Quintana Roo y Veracruz.

La tripulación estuvo conformada por un total de 277 elementos, entre dotación y cadetes de la Armada de México.

El buque escuela Cuauhtémoc lleva más de 43 generaciones cimentando una tradición marinera de la mano de almirantes, capitanes, oficiales, cadetes y personal de Clases y Marinería. La cual se basa en el uso de la navegación a vela y el conocimiento de navegación astronómica.

El lunes 22 de diciembre, el ‘Embajador y Caballero de los Mares’ fue recibido con una ceremonia encabezada por el almirante Carlos Eduardo L’esglise Escamilla, comandante de la Octava Región Naval, y por diversas autoridades navales.

Asimismo el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, destacó que el buque se encargo de llevar a cada destino el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

“Este viaje, sin duda, dejó en la tripulación valiosas lecciones de vida que fortalecen el carácter, la disciplina y el liderazgo; valores que distinguen a los marinos mexicanos. La sabiduría, congruencia, sensatez y humildad acompañan este regreso, reafirmando nuestra vocación naval y nuestro compromiso permanente para servir a México.”