Confirman muerte de coordinador de IMSS-Bienestar tras ataque armado

Raymundo Cabrera Díaz formaba parte del esquema IMSS-Bienestar, un programa federal enfocado en brindar atención médica gratuita a población sin seguridad social, especialmente en zonas rurales y de alta marginación.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por personas presentes en el lugar, Cabrera Díaz habría sido perseguido por un grupo de hombres armados, quienes lo alcanzaron y le dispararon dentro del restaurante. Los testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego; el funcionario recibió impactos en la cabeza.

Tras el reporte de la agresión, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes acordonaron la zona e iniciaron el prorocolo correspondiente para el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación.

Familiares confirmaron la identidad de la víctima horas después del ataque. A través de un comunicado difundido en redes sociales, IMSS-Bienestar lamentó el fallecimiento del médico de 55 años de edad, y destacó su “compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió”.

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el estado, una de las entidades con mayores desafíos en materia de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han compartido información sobre la detención de los responsables.