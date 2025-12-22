Detectan abuso en cobro de estacionamientos en plazas comerciales; PVEM impulsa gratuidad en dos primeras horas

CDMXPL — Al detectar que el algunas de las 900 plazas que existen en el país se cometen abusos en el cobro del estacionamiento, con alteraciones al reloj checador, el diputado del PVEM, Orlando Quiroga Treviño propone que por ley se obligue a proveedores del servicio a dar dos horas de gratuidad a los clientes.

Además, plantea considerar como una práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para las compras.

En la exposición de motivos, Quiroga Treviño señala en su iniciativa que se debe reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor que se debe crear un equilibrio entre las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, también resalta que las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.

“Se busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten una carga desproporcionada, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una práctica abusiva”.

El legislador del PVEM expone también que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC), existen más de 900 centros comerciales y en la mayoría el estacionamiento se cobra como un servicio adicional, incluso en algunos estados se ha detectado que las máquinas y relojes son alterados para cobrar más.

El diputado federal admite que prohibir el cobro total de estacionamiento significaría una carga excesiva par los proveedores, de ahí que “una manera de proteger al consumidor es otorgarle horas obligatorias de acceso gratuito, siempre que el usuario haga un consumo en algún establecimiento de la plaza comercial”.

Sin embargo, puntualiza que la protección de los derechos de las y los consumidores es primordial para el sistema jurídico mexicano, pero el marco actual coloca a la ciudadanía en una estructura de pago de estacionamiento, porque no tiene normatividad que lo proteja de esta erogación.

“El marco jurídico, institucional y económico favorece sistemáticamente al proveedor, por lo que las y los usuarios constantemente están a expensas de cobros desregulados y condiciones de los estacionamientos de las plazas comerciales”, advierte Orlando Quiroga.