Inician construcción de la presa El Novillo para garantizar agua potable en La Paz

La construcción de la presa El Novillo, considerada la obra hidráulica más importante en la historia reciente de Baja California Sur, inició formalmente en el municipio de La Paz con el banderazo de salida encabezado por autoridades estatales y municipales, en un acto que contó con un enlace en vivo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, la mandataria federal destacó que este proyecto forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso al agua potable en regiones que enfrentan una alta presión hídrica, como Baja California Sur, y reiteró el compromiso de su gobierno para atender una de las principales demandas de la población sudcaliforniana.

La obra representa una inversión aproximada de 2 mil 400 millones de pesos y contempla la construcción de una presa de almacenamiento, una línea de conducción con acueducto y una planta potabilizadora con capacidad para producir 53 litros de agua por segundo, infraestructura que permitirá beneficiar de manera directa a más de 250 mil habitantes de La Paz y comunidades aledañas.

En el mismo evento, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que el proyecto se desarrollará bajo estrictos lineamientos ambientales y de seguridad, garantizando la sustentabilidad de la obra y el uso responsable del recurso hídrico. Asimismo, autoridades estatales y municipales refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente y de promover la participación ciudadana durante el desarrollo del proyecto.

Se prevé que la presa El Novillo tenga un impacto estratégico en la seguridad hídrica de La Paz, al asegurar el suministro de agua potable para uso doméstico, agrícola y de servicios, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio. La nueva infraestructura marcará un antes y un después en la gestión del agua en el estado, al fortalecer la capacidad de respuesta ante el crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático.

El arranque de esta obra simboliza un paso decisivo hacia la transformación hidráulica de Baja California Sur, al consolidar una inversión histórica con respaldo federal y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar agua suficiente y de calidad para las próximas generaciones.