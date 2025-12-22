Intentan rescatar a dos personas de la aeronave de la Semar que se estrelló en Galveston, Texas

La aeronave de la Marina se desplomó hoy en EU Dos personas murieron

Las autoridades mantienen activos los esfuerzos para rescatar a dos personas que permanecen dentro de la aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México que se estrelló este día durante su aproximación a Galveston, Texas.

El accidente activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, en un operativo que hasta ahora ha permitido localizar a seis de los ocho ocupantes.

De acuerdo con la información oficial, cuatro personas fueron rescatadas con vida y dos más murieron tras el impacto del avión. Los equipos especializados continúan trabajando en la zona del siniestro con el objetivo de recuperar a los dos ocupantes restantes que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

Tras el incidente, la Secretaría de Marina informó que se desplegó un operativo de emergencia en coordinación con autoridades estadounidenses. La Guardia Costera de Estados Unidos participa de manera activa en las labores de búsqueda y rescate, mientras se mantiene asegurado el perímetro del accidente.

Las tareas se concentran en el interior del avión, donde permanecen las dos personas pendientes de rescate, en una operación que continúa desarrollándose conforme a los protocolos establecidos.

Identifican aeronave de la Marina que se desplomó en Texas

La aeronave accidentada es un avión tipo King Air, con matrícula ANX 1209, perteneciente a la Armada de México. El vuelo formaba parte de una misión de apoyo humanitario en el marco del Plan Marina, realizada en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La operación estaba orientada al traslado médico especializado, una de las funciones humanitarias que la Marina desarrolla de manera regular en apoyo a la población.

La Secretaría de Marina informó que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, en coordinación con las autoridades competentes. Estas indagatorias buscarán esclarecer las circunstancias del siniestro.

De manera paralela, se realizan coordinaciones con el consulado de México en Houston para atender los trámites derivados del accidente y brindar el acompañamiento institucional necesario.